Блиск і паєтки: топ-10 приголомшливих комбінезонів, які ідеально підійдуть для зустрічі Нового року 2023 (фото)

У комбінезоні вам буде зручно, а його блиск зробить вас головною красунею вечора

Передріздвяна метушня набирає обертів. Вітрини магазинів вже починають продавати різну новорічну атрибутику, тож можна задуматися про те, як ви зустрінете Новий рік 2023. Будете ви вдома з близькими або підете на галасливу урочисту подію, не так важливо, коли йдеться про святкове вбрання. Провести новорічну ніч можна не тільки в стильній сукні, а й у модному комбінезоні.

Про те, які комбінезони на піку трендів цього сезону й ідеально підійдуть для зустрічі Нового року 2023, пише popsugar. Блиск, мерехтіння та паєтки – обов’язкові атрибути святкового лука. Варто придивитися як мінімум до 10 стильних варіантів комбінезонів.

Так, комбінезони давно увійшли в моду завдяки своїй універсальності, зручності та стилю. Їх легко одягати, вони надають легкість і елегантність незалежно від того, чи ви вирушаєте у справах або на вечерю. Ця річ ідеально підходить і на свята, особливо якщо ви одягнете дивовижний комбінезон з паєтками. Ви блищатимете з голови до ніг, і це чудово для святкового випадку.

Вибирайте те, що підходить вашому настрою — чи то комбінезон з бантом, акцентними рукавами або поясом з бахромою. Не забудьте одягнути улюблені туфлі на підборах, і ви будете готові до яскравого святкового сезону.

Блиску у новорічну ніч забагато не буває

Відкриті плечі — родзинка образу

Банти додадуть шарму

У такому вбранні ви будете зіркою вечірки

Акцентні плечі – тренд сезону

Дивовижний відтінок, особливо личить брюнеткам

Вирізи та розрізи — модні стилістичні прийоми

Подбайте про яскраву пару взуття

Елегантне святкове вбрання

У комбінезоні вам буде дуже зручно

Раніше "Телеграф" розповідав, що при виборі вбрання на Новий рік потрібно звертати увагу не лише на модні тенденції, а й на антитренди, які можуть зруйнувати ваш стильний святковий образ. Деякі речі вже давно вийшли із моди.