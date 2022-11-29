Рус

Блиск і паєтки: топ-10 приголомшливих комбінезонів, які ідеально підійдуть для зустрічі Нового року 2023 (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
У свята хочеться виглядати по-королівськи Новина оновлена 29 листопада 2022, 17:50
У свята хочеться виглядати по-королівськи. Фото hm.com

У комбінезоні вам буде зручно, а його блиск зробить вас головною красунею вечора

Передріздвяна метушня набирає обертів. Вітрини магазинів вже починають продавати різну новорічну атрибутику, тож можна задуматися про те, як ви зустрінете Новий рік 2023. Будете ви вдома з близькими або підете на галасливу урочисту подію, не так важливо, коли йдеться про святкове вбрання. Провести новорічну ніч можна не тільки в стильній сукні, а й у модному комбінезоні.

Про те, які комбінезони на піку трендів цього сезону й ідеально підійдуть для зустрічі Нового року 2023, пише popsugar. Блиск, мерехтіння та паєтки – обов’язкові атрибути святкового лука. Варто придивитися як мінімум до 10 стильних варіантів комбінезонів.

Так, комбінезони давно увійшли в моду завдяки своїй універсальності, зручності та стилю. Їх легко одягати, вони надають легкість і елегантність незалежно від того, чи ви вирушаєте у справах або на вечерю. Ця річ ідеально підходить і на свята, особливо якщо ви одягнете дивовижний комбінезон з паєтками. Ви блищатимете з голови до ніг, і це чудово для святкового випадку.

Вибирайте те, що підходить вашому настрою — чи то комбінезон з бантом, акцентними рукавами або поясом з бахромою. Не забудьте одягнути улюблені туфлі на підборах, і ви будете готові до яскравого святкового сезону.

Стильний комбінезон на Новий рік 2023
Блиску у новорічну ніч забагато не буває
Стильний комбінезон на Новий рік 2023
Відкриті плечі — родзинка образу
Стильний комбінезон на Новий рік 2023
Банти додадуть шарму
Стильний комбінезон на Новий рік 2023
У такому вбранні ви будете зіркою вечірки
Стильний комбінезон на Новий рік 2023
Акцентні плечі – тренд сезону
Стильний комбінезон на Новий рік 2023
Дивовижний відтінок, особливо личить брюнеткам
Стильний комбінезон на Новий рік 2023
Вирізи та розрізи — модні стилістичні прийоми
Стильний комбінезон на Новий рік 2023
Подбайте про яскраву пару взуття
Стильний комбінезон на Новий рік 2023
Елегантне святкове вбрання
Стильний комбінезон на Новий рік 2023
У комбінезоні вам буде дуже зручно

Раніше "Телеграф" розповідав, що при виборі вбрання на Новий рік потрібно звертати увагу не лише на модні тенденції, а й на антитренди, які можуть зруйнувати ваш стильний святковий образ. Деякі речі вже давно вийшли із моди.

Теги:
#Мода #Новий рік #Комбінезон