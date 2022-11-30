Уггі, дутики та дещо ще: найактуальніше взуття на зиму 2022/2023 (фото)

Стильне взуття, яке зараз на піку своєї популярності та актуальності

У вас ще немає пари стильних чобіт чи черевиків на зиму? Терміново виправляйте цей недолік і вибирайте собі модель, яка вам подобається. Тільки перш ніж вирушати на шопінг, ознайомтеся з усіма трендами та антитрендами сезону зима 2022/2023.

Стиліст та іміджмейкер ya_marusya_official у своєму модному блозі в Інстаграм виділила кілька моделей зимового взуття, які вже на піку актуальності цього сезону. Тому якщо ви ще не купили собі теплі черевики – придивіться до цих варіантів.

Найтрендовіше взуття на зиму 2022/2023

Дутики — смішні, але дуже теплі та зручні. Виглядають дуже мило і завжди складуть компанію вашим улюбленим трикотажним та спортивним костюмам. Цієї зими нам точно буде тепло і комфортно.

Грубі черевики на тракторній підошві — у такому взутті ніяка ожеледь не страшна! Нарочито грубі, вони задають образу хуліганський настрій. Такі черевики чудово грають на контрасті з м’якими тканинами та затишними фактурами.

Козаки — взуття, яке також чудово впишеться у зимовий гардероб. Відмінно "дружать" з джинсами, трикотажними сукнями, пальто та капелюхами.

Жокейські чоботи — відмінно поєднуються зі спідницями та сукнями навіть узимку.

Ботфорти – на підборах для вечірніх виходів, а на плоскому ходу – на кожен день.

Кеди – головне вибирайте моделі з хутром. А якщо сніжно, то врятують ситуацію високі кеди.

Старі добрі уггі — взуття, яке завжди напохваті.

Раніше "Телеграф" розповідав, з яким одягом поєднувати уггі, щоб виглядати модно в осінньо-зимовому сезоні. А також ми писали, як обрати актуальний на цю зиму пуховик. Є безліч стильних варіантів: від укороченого до вінілового.