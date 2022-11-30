Рус

Що додати до новорічного образу-2023, щоб прикувати до себе захоплені погляди (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
507
Добірка стильних деталей до образу на Новий рік-2023 Новина оновлена 30 листопада 2022, 12:40
Добірка стильних деталей до образу на Новий рік-2023. Фото glamours.name

Зверніть увагу на туфлі, прикраси та інші стильні елементи до святкового луку

Навіть якщо ви вибрали мінімалістичну сукню або класичний костюм, новорічний образ завжди можна обіграти, причому не тільки за допомогою прикрас.

Стиліст SAMAL SAN назвала ефектні деталі, якими точно захочеться прикрасити свій образ таємничої новорічної ночі. Тут і колготки зі стразами, і сітчасті рукавички, і брошки, і акцентні сережки, і кольє, і краватки, загалом, аксесуари та прикраси на різний бюджет і на будь-який смак.

Колготки з блиском/стразами

Колготки з блиском/стразами

Рукавички

Рукавички

Туфлі

Туфлі

Броші

Броші

Топи

Топи

Сумки, клатчі

Сумки, клатчі

Прикраси

сережки
кольє

Краватки, чокери

Краватки, чокери

Раніше "Телеграф" розповідав, що при виборі вбрання на Новий рік-2023 потрібно звертати увагу не лише на модні тенденції, але й на антитренди, які можуть зруйнувати ваш стильний святковий образ. Деякі речі вже давно вийшли із моди.

Теги:
#Мода #Стиль #Новий рік