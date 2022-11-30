Що додати до новорічного образу-2023, щоб прикувати до себе захоплені погляди (фото)

Зверніть увагу на туфлі, прикраси та інші стильні елементи до святкового луку

Навіть якщо ви вибрали мінімалістичну сукню або класичний костюм, новорічний образ завжди можна обіграти, причому не тільки за допомогою прикрас.

Стиліст SAMAL SAN назвала ефектні деталі, якими точно захочеться прикрасити свій образ таємничої новорічної ночі. Тут і колготки зі стразами, і сітчасті рукавички, і брошки, і акцентні сережки, і кольє, і краватки, загалом, аксесуари та прикраси на різний бюджет і на будь-який смак.

Колготки з блиском/стразами

Рукавички

Туфлі

Броші

Топи

Сумки, клатчі

Прикраси

Краватки, чокери

Раніше "Телеграф" розповідав, що при виборі вбрання на Новий рік-2023 потрібно звертати увагу не лише на модні тенденції, але й на антитренди, які можуть зруйнувати ваш стильний святковий образ. Деякі речі вже давно вийшли із моди.