Шапка, панама чи зимові навушники: як стильно поєднувати головні убори з верхнім одягом взимку-2023 (фото)
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До пуховика підійде капор, а до шуби — шкіряний берет
Цього сезону багато стильних варіантів верхнього одягу на зиму 2022-2023: від дублянки й пуховика до шуби та пальта. Але не менш важливо підібрати в холодну пору року головний убір. До того ж, у тренді як шапки і панами, так і капори та балаклави.
Щоб виглядати взимку стильно, потрібно вміти поєднувати головний убір із верхнім одягом. Навіть трендові речі можуть "не подружитися" і зіпсують ваш лук. Про ці важливі нюанси розповідає фешнблог watchingukraine Instagram.
Отже, у модній шпаргалці є як мінімум п’ять важливих правил при виборі головного убору та верхнього одягу:
- З пуховиком відмінно поєднуються зимові навушники, панама й капор.
- До шуби тедді краще підійдуть такі головні убори: шкіряний берет, об’ємна шапка і панама.
- Якщо ви надягаєте дублянку, то комбінуйте її з капором або об’ємною шапкою.
- А ось з пальтом і масивним взуттям ідеально гармонують шапка біні, берет або балаклава.
- Під пальто, але з підборами, вибирайте трохи інші головні убори, а саме капор, шапку біні та балаклаву.
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