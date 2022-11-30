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Шапка, панама чи зимові навушники: як стильно поєднувати головні убори з верхнім одягом взимку-2023 (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Головний убір – важлива частина образу Новина оновлена 30 листопада 2022, 19:11
Головний убір – важлива частина образу. Фото pixabay.com

До пуховика підійде капор, а до шуби — шкіряний берет

Цього сезону багато стильних варіантів верхнього одягу на зиму 2022-2023: від дублянки й пуховика до шуби та пальта. Але не менш важливо підібрати в холодну пору року головний убір. До того ж, у тренді як шапки і панами, так і капори та балаклави.

Щоб виглядати взимку стильно, потрібно вміти поєднувати головний убір із верхнім одягом. Навіть трендові речі можуть "не подружитися" і зіпсують ваш лук. Про ці важливі нюанси розповідає фешнблог watchingukraine Instagram.

Отже, у модній шпаргалці є як мінімум п’ять важливих правил при виборі головного убору та верхнього одягу:

  • З пуховиком відмінно поєднуються зимові навушники, панама й капор.
  • До шуби тедді краще підійдуть такі головні убори: шкіряний берет, об’ємна шапка і панама.
  • Якщо ви надягаєте дублянку, то комбінуйте її з капором або об’ємною шапкою.
  • А ось з пальтом і масивним взуттям ідеально гармонують шапка біні, берет або балаклава.
  • Під пальто, але з підборами, вибирайте трохи інші головні убори, а саме капор, шапку біні та балаклаву.
Образ із шубою та шапкою
До шуби підійдуть кілька головних уборів
Образ із пуховиком та панамою
Замість шапки під пуховик одягніть дещо цікавіше
Образ з пальтом, черевиками та шапкою
Пальто та черевики поєднуються відмінно, вибір головних уборів теж широкий
Образ з пальтом, чоботами та шапкою
Якщо вибираєте підбори, то приміряйте не лише шапку
Образ з дублянкою та шапкою
Капор або шапка — до дублянки підійде все

Раніше "Телеграф" розповідав, що деякі шарфи вже давно втратили актуальність та зруйнують ваш зимовий образ. Також ми писали, які шапки вийшли з моди: варто викинути фасони із застарілим декором.

Теги:
#Мода #Головні убори #Верхній одяг