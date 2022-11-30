Шапка, панама чи зимові навушники: як стильно поєднувати головні убори з верхнім одягом взимку-2023 (фото)

До пуховика підійде капор, а до шуби — шкіряний берет

Цього сезону багато стильних варіантів верхнього одягу на зиму 2022-2023: від дублянки й пуховика до шуби та пальта. Але не менш важливо підібрати в холодну пору року головний убір. До того ж, у тренді як шапки і панами, так і капори та балаклави.

Щоб виглядати взимку стильно, потрібно вміти поєднувати головний убір із верхнім одягом. Навіть трендові речі можуть "не подружитися" і зіпсують ваш лук. Про ці важливі нюанси розповідає фешнблог watchingukraine Instagram.

Отже, у модній шпаргалці є як мінімум п’ять важливих правил при виборі головного убору та верхнього одягу:

З пуховиком відмінно поєднуються зимові навушники, панама й капор.

відмінно поєднуються зимові навушники, панама й капор. До шуби тедді краще підійдуть такі головні убори: шкіряний берет, об’ємна шапка і панама.

краще підійдуть такі головні убори: шкіряний берет, об’ємна шапка і панама. Якщо ви надягаєте дублянку , то комбінуйте її з капором або об’ємною шапкою.

, то комбінуйте її з капором або об’ємною шапкою. А ось з пальтом і масивним взуттям ідеально гармонують шапка біні, берет або балаклава.

і масивним взуттям ідеально гармонують шапка біні, берет або балаклава. Під пальто, але з підборами, вибирайте трохи інші головні убори, а саме капор, шапку біні та балаклаву.

До шуби підійдуть кілька головних уборів

Замість шапки під пуховик одягніть дещо цікавіше

Пальто та черевики поєднуються відмінно, вибір головних уборів теж широкий

Якщо вибираєте підбори, то приміряйте не лише шапку

Капор або шапка — до дублянки підійде все

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