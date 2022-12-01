З чим носити шубу у 2023-му: дев’ять модних прикладів під будь-яку модель (фото)

Розбираємо, як носити шуби різної довжини

Така бажана для багатьох і така неоднозначна з погляду моди та актуальності шуба!

Стиліст Тетяна Бєлявіна розповідає, що ще 10 років тому норкова шуба була межею бажань багатьох жінок. За кордоном такого трепетного ставлення до норки не було, але це й зрозуміло. Якщо ще тридцять років тому норкова шапка була не у всіх, що вже казати про шубу. Тому, коли це стало більш-менш доступним, до списку бажань вона потрапила у багатьох.

Експерт порадила, як носити шуби різної довжини, якщо вони у вас є або ви збираєтеся придбати.

КОЖУШКА + ШКІРЯНІ ШТАНИ

Найактуальніше поєднання вже не перший сезон. Кожушки краще вибирати з короткошерстого хутра, необов’язково це повинна бути "чебурашка", може бути мутон і навіть норка.

КОЖУШКА + ДЖИНСИ

Куди вже без них. Але ж є нюанс! Якщо ваша шуба або кожушок з благородного хутра норки або навіть гладкого з легким блиском-лоском мутону, то джинси не повинні бути занадто потертими і м’якими з витягнутими колінами.

КОЖУШКА + ШТАНИ

Елегантніша версія з усіх. Підійде для будь-якого хутра.

ЗАКРИВАЄМО ШИЮ

Найактуальніші шуби з англійськими лацканами, а це означає, що шия буде не захищеною. Використовуємо шарф або в’язані манишки, щоб утеплитись.

ПОДОВЖЕНА ШУБА + ДЖИНСИ

І тут те саме правило! Чим елітніше хутро, тим рівніші за забарвленням повинні бути ваші джинси.

ПОДОВЖЕНА ШУБА + ШТАНИ

Беремо будь-які! Можна і трикотажні, у тому числі, але вони мають бути із щільного трикотажу.

КОЛЬОРОВА ШУБА

Класний варіант! Буває взимку досить тепло, а такі шуби не дуже дорогі, можна мати кілька для різноманітності!

ШУБА З АНІМАЛІСТИЧНИМ ПРИНТОМ

Такий принт у моді. Якщо поєднувати зі спортивнішими низами: джинси, легінси, трикотажні штани, то непотрібних асоціацій не буде.

Раніше "Телеграф" розповідав, із чим не можна носити такі актуальні пуховики. Дізнайтеся, як стилізувати верх з низами.