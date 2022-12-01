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Бахрома, паєтки і перли: топ-10 ефектних суконь, в яких ви блищатимете в Новий рік 2023 (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Новорічне вбрання створює святковий настрій Новина оновлена 01 грудня 2022, 16:38
Новорічне вбрання створює святковий настрій. Фото shutterstock.com

Є багато відмінних фасонів та кольорів суконь для зустрічі різдвяних і новорічних свят

З настанням зими традиційно починається передсвятковий період напередодні Нового року та Різдва. Тому вже зараз можна задуматися про вбрання, в якому ви проведете головну ніч року. Неважливо, де ви зустрінете Новий рік 2023, виглядати при цьому можна дивовижно.

Чудово підійдуть для свят як стильні комбінезони, так і трендові сукні. Святкова мода пропонує масу актуальних, яскравих та ефектних варіантів, пише popsugar. У топі трендів — блиск, паєтки, бахрома, перли, мереживо і не тільки.

Так, свята — це ідеальний привід, щоб показати свої найсміливіші і захопливі предмети гардеробу: високі туфлі, силуети, що облягають, і шикарну біжутерію. Чим привабливіше, тим краще. У Новий рік спробуйте приміряти не звичайну сукню, а прикрашену камінням, стразами, паєтками, перлами або бахромою. Відмінно, якщо це буде вбрання у стилі диско! Ви може надіти як ультракоротке міні, так і жіночне плаття довжини міді. Не бійтеся сяяти у всіх сенсах цього слова. У трендах ефектні вирізи та пікантні розрізи.

Сукня на Новий рік 2023
Вишиті квіти — блискучий вибір
Сукня на Новий рік 2023
Ніжний колір та перлинний декор прикрасять будь-яку дівчину
Сукня на Новий рік 2023
Металик та мереживо відмінно гармонують
Сукня на Новий рік 2023
Бахрома — святковий тренд
Сукня на Новий рік 2023
Акцентні вирізи — топовий стилістичний прийом
Сукня на Новий рік 2023
Оксамит, багато розшитий, ідеально підійде для святкового виходу
Сукня на Новий рік 2023
Для найяскравіших та найефектніших
Сукня на Новий рік 2023
Вдалий крій та елегантний декор
Сукня на Новий рік 2023
Виріз з паєтками додасть шарму
Сукня на Новий рік 2023
У такій сукні ви будете головною зіркою вечірки

Раніше "Телеграф" розповідав, що ще потрібно врахувати при виборі святкового вбрання на Новий рік 2023. Багато фасонів, кольорів або декорів можуть зіпсувати ваше вбрання, тож уникайте антитрендів святкової моди.

Теги:
#Мода #Новий рік #Плаття