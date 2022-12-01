Бахрома, паєтки і перли: топ-10 ефектних суконь, в яких ви блищатимете в Новий рік 2023 (фото)

Є багато відмінних фасонів та кольорів суконь для зустрічі різдвяних і новорічних свят

З настанням зими традиційно починається передсвятковий період напередодні Нового року та Різдва. Тому вже зараз можна задуматися про вбрання, в якому ви проведете головну ніч року. Неважливо, де ви зустрінете Новий рік 2023, виглядати при цьому можна дивовижно.

Чудово підійдуть для свят як стильні комбінезони, так і трендові сукні. Святкова мода пропонує масу актуальних, яскравих та ефектних варіантів, пише popsugar. У топі трендів — блиск, паєтки, бахрома, перли, мереживо і не тільки.

Так, свята — це ідеальний привід, щоб показати свої найсміливіші і захопливі предмети гардеробу: високі туфлі, силуети, що облягають, і шикарну біжутерію. Чим привабливіше, тим краще. У Новий рік спробуйте приміряти не звичайну сукню, а прикрашену камінням, стразами, паєтками, перлами або бахромою. Відмінно, якщо це буде вбрання у стилі диско! Ви може надіти як ультракоротке міні, так і жіночне плаття довжини міді. Не бійтеся сяяти у всіх сенсах цього слова. У трендах ефектні вирізи та пікантні розрізи.

Вишиті квіти — блискучий вибір

Ніжний колір та перлинний декор прикрасять будь-яку дівчину

Металик та мереживо відмінно гармонують

Бахрома — святковий тренд

Акцентні вирізи — топовий стилістичний прийом

Оксамит, багато розшитий, ідеально підійде для святкового виходу

Для найяскравіших та найефектніших

Вдалий крій та елегантний декор

Виріз з паєтками додасть шарму

У такій сукні ви будете головною зіркою вечірки

Раніше "Телеграф" розповідав, що ще потрібно врахувати при виборі святкового вбрання на Новий рік 2023. Багато фасонів, кольорів або декорів можуть зіпсувати ваше вбрання, тож уникайте антитрендів святкової моди.