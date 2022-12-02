У новорічному образі-2023 не обійтися без цих трендів: вісім яскравих та стильних аксесуарів (фото)
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Діставайте з шафи корсети та пір’я
Починаємо грудень, розповідаючи про модні тренди у категорії "вечірні, новорічні образи".
Звичайно, багато з них, наприклад, стрази та металік, актуальні в принципі щороку, зазначає стиліст Катерина в Інстаграмі, але сказати про ці деталі необхідно. До речі, у вашому образі на Новий рік-2023 може поєднуватися відразу декілька трендів.
Оперні рукавички
Боа
Прозорість
Металік
Стрази, паєтки
Пір’я
Корсет
Мереживні деталі
Раніше "Телеграф" розповідав, що при виборі вбрання на Новий рік-2023 потрібно звертати увагу не лише на модні тенденції, а й на антитренди, які можуть зруйнувати ваш стильний святковий образ. Деякі речі вже давно вийшли із моди.