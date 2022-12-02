У новорічному образі-2023 не обійтися без цих трендів: вісім яскравих та стильних аксесуарів (фото)

Діставайте з шафи корсети та пір’я

Починаємо грудень, розповідаючи про модні тренди у категорії "вечірні, новорічні образи".

Звичайно, багато з них, наприклад, стрази та металік, актуальні в принципі щороку, зазначає стиліст Катерина в Інстаграмі, але сказати про ці деталі необхідно. До речі, у вашому образі на Новий рік-2023 може поєднуватися відразу декілька трендів.

Оперні рукавички

Боа

Прозорість

Металік

Стрази, паєтки

Пір’я

Корсет

Мереживні деталі

Раніше "Телеграф" розповідав, що при виборі вбрання на Новий рік-2023 потрібно звертати увагу не лише на модні тенденції, а й на антитренди, які можуть зруйнувати ваш стильний святковий образ. Деякі речі вже давно вийшли із моди.