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У новорічному образі-2023 не обійтися без цих трендів: вісім яскравих та стильних аксесуарів (фото)

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Названо модні тренди до новорічного образу-2023
Названо модні тренди до новорічного образу-2023. Фото freepik.com

Діставайте з шафи корсети та пір’я

Починаємо грудень, розповідаючи про модні тренди у категорії "вечірні, новорічні образи".

Звичайно, багато з них, наприклад, стрази та металік, актуальні в принципі щороку, зазначає стиліст Катерина в Інстаграмі, але сказати про ці деталі необхідно. До речі, у вашому образі на Новий рік-2023 може поєднуватися відразу декілька трендів.

Оперні рукавички

Оперні рукавички

Боа

Боа

Прозорість

Прозорість у вбраннях на свято

Металік

Металік в образі на новий рік 2023

Стрази, паєтки

Стрази, паєтки

Пір’я

Пір’я

Корсет

Корсет

Мереживні деталі

Мереживні деталі у новорічному образі

Раніше "Телеграф" розповідав, що при виборі вбрання на Новий рік-2023 потрібно звертати увагу не лише на модні тенденції, а й на антитренди, які можуть зруйнувати ваш стильний святковий образ. Деякі речі вже давно вийшли із моди.

Теги:
#Мода #Аксесуари #Новий рік #Тренди