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Зігріють краще обігрівача: стиліст показала 10 суконь, в яких буде дуже комфортно цієї зими (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Десять трикотажних суконь для зими 2022-2023
Десять трикотажних суконь для зими 2022-2023. Фото nstagram 425yemets.store

В моді цієї зими — практичність і комфорт

Взимку, коли найбільше хочеться тепла і затишку, але при цьому не втрачати жіночності — найкращим варіантом будуть трикотажні в‘язані сукні.

Український стиліст Ната Москаленко зазначає, що вони мають чудовий вигляд в денних образах і добре підійдуть для вечері з друзями або походу в театр. Зараз саме час порадувати себе такими речами — попереду ще не один місяць холодів і ви встигнете їх поносити.

Ловіть добірку трендових суконь і обирайте, яка вам найбільше до душі.

Модні трикотажні сукні на зиму-2023 — фото

трикотажні в‘язані сукні
трикотажні в‘язані сукні
трикотажні в‘язані сукні
трикотажні в‘язані сукні
трикотажні в‘язані сукні
трикотажні в‘язані сукні
трикотажні в‘язані сукні
трикотажні в‘язані сукні
трикотажні в‘язані сукні
трикотажні в‘язані сукні

Раніше "Телеграф" писав, які модні тренди актуальні взимку 2022-2023. При закупівлі нових речей до свого гардероба слід орієнтуватися на один список.

Також ми писали, із чим не можна носити актуальні пуховики. Дізнайтеся, як стилізувати верх з низами.

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#Мода #Трикотаж #Сукні