Зігріють краще обігрівача: стиліст показала 10 суконь, в яких буде дуже комфортно цієї зими (фото)
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В моді цієї зими — практичність і комфорт
Взимку, коли найбільше хочеться тепла і затишку, але при цьому не втрачати жіночності — найкращим варіантом будуть трикотажні в‘язані сукні.
Український стиліст Ната Москаленко зазначає, що вони мають чудовий вигляд в денних образах і добре підійдуть для вечері з друзями або походу в театр. Зараз саме час порадувати себе такими речами — попереду ще не один місяць холодів і ви встигнете їх поносити.
Ловіть добірку трендових суконь і обирайте, яка вам найбільше до душі.
Модні трикотажні сукні на зиму-2023 — фото
Раніше "Телеграф" писав, які модні тренди актуальні взимку 2022-2023. При закупівлі нових речей до свого гардероба слід орієнтуватися на один список.
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