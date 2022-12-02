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Біле взуття взимку-2023: з чим носити стильну пару, щоб образ завжди був актуальним (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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З чим поєднувати біле взуття взимку 2022-2023 — поради стиліста
З чим поєднувати біле взуття взимку 2022-2023 — поради стиліста. Фото freepik.com

Ідеально зі світлими джинсами і як акцент у Total Black

Світле взуття, як і світлий одяг, дуже актуальні. І сезон зовсім не має значення. Повірте, миється біле взуття, як і чорне — чудово. Та й пил, бруд на ньому видно не більше, ніж на чорному.

Персональний стиліст Майя Кривобокова радить відкинути всі стереотипи та насолодитися ефектом чистоти в холодну пору року. Нижче наведено добірку класних образів та рекомендації з чим поєднувати біле взуття взимку.

З блакитними джинсами

Ідеально поєднується зі світлими джинсами. І верхній одяг тут зовсім не має значення.

біле взуття З блакитними джинсами

У монохромному образі

Неймовірно гарна у монохромі. Як це красиво. Спробуйте!

біле взуття У монохромному образі

Акцент у Total Black

Як акцент у Total Black. Дуже цікаво буде виглядати у цьому поєднанні.

біле взуття Акцент у Total Black

У яскравих образах

Доповнить та підтримає будь-який яскравий колір.

біле взуття У яскравих образах

З білими колготками

Зі світлими колготками. Витягне силует і не порушить пропорції, як це відбувається із чорним взуттям.

біле взуття З білими колготками

З чорними колготками

Можна і сірий додати. Буде чудовий образ з ахроматами.

біле взуття З чорними колготками

Зі світлим верхом

З будь-якими штанами за підтримки світлим верхом.

біле взуття Зі світлим верхом

Раніше стилісти розповіли, що являє собою Total denim і що слід враховувати, щоб створити стильний образ із цим актуальним трендом.

Теги:
#Мода #Взуття