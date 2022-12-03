Тренди зачісок на Новий рік-2023: святкові варіанти для дівчат (фото)
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Зустріньте свято стильно і затьмарте собою решту гостей
Новорічна тема зараз стоїть гостро як ніколи. Залишається лише місяць до святкової події, тому варто подбати про новорічний образ заздалегідь.
Важливу роль у святковому образі грає зачіска. Стиліст Ірина Катихіна назвала тренди та показала на прикладах моделі актуальних зачісок для зустрічі новорічного свята 31 грудня.
Гладкість
Кіски
Ефект вологого волосся
З проділом
Голлівудські локони
Раніше "Телеграф" розповідав, що при виборі вбрання на Новий рік-2023 потрібно звертати увагу не лише на модні тенденції, а й на антитренди, які можуть зруйнувати ваш стильний святковий образ. Деякі речі вже давно вийшли із моди.