Рус

Тренди зачісок на Новий рік-2023: святкові варіанти для дівчат (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Названо тренди модних зачісок на Новий рік-2023
Названо тренди модних зачісок на Новий рік-2023. Фото voloskova

Зустріньте свято стильно і затьмарте собою решту гостей

Новорічна тема зараз стоїть гостро як ніколи. Залишається лише місяць до святкової події, тому варто подбати про новорічний образ заздалегідь.

Важливу роль у святковому образі грає зачіска. Стиліст Ірина Катихіна назвала тренди та показала на прикладах моделі актуальних зачісок для зустрічі новорічного свята 31 грудня.

Гладкість

гладка зачіска на новий рік 2023

Кіски

Кіски
Кіски

Ефект вологого волосся

Ефект вологого волосся
Ефект вологого волосся

З проділом

зачіска З проділом

Голлівудські локони

Голлівудські локони

Раніше "Телеграф" розповідав, що при виборі вбрання на Новий рік-2023 потрібно звертати увагу не лише на модні тенденції, а й на антитренди, які можуть зруйнувати ваш стильний святковий образ. Деякі речі вже давно вийшли із моди.

Теги:
#Мода #Зачіски #Новий рік