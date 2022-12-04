Кожен знайде свій силует та дизайн: актуальні тренди пуховиків, які пасують саме вам (фото)

В реальності знайти стильний пуховик легше, ніж здається

І досі місцями побутує стереотип, нібито пуховик — це практична та "прагматична" річ, з якою стильний образ не зробиш. Але пуховики бувають різними, а з актуальними та цікавими моделями можна скласти теплі та цікаві образи.

Український стиліст Матвій Калугін розповів про актуальні моделі пуховиків для жінок і чоловіків, а також, з чим носити ту чи іншу модель цього верхнього одягу на зиму. Кожен знайде силует та дизайн, який пасує вам найкраще!

Короткий пуховик

Короткі пуховики одні з найуніверсальніших. Комбінуються як зі штанами, так і зі спідницями. Підходять і тим, хто за кермом, і тим, хто багато ходить.

Вкорочений пуховик

Вкорочені пуховики знайдуть місце в гардеробах тих, хто керує автомобілем. Також це гарна опція для візуального подовження силуету та балансування об‘ємніших стегон.

Пуховик до середини стегна

Пуховики до середини стегна також збалансують об‘ємні стегна. А ще вони теплі та практичні!

Пуховик з поясом

Пуховики з поясом акцентуватимуть талію та робитимуть силует більш витонченим. Чудовий вибір для поєднань зі спідницями або сукнями.

Довгий пуховик

Довгий пуховик, всупереч поширеній думці, менш практичний. Краще розглянути його, перш за все, молодим мамам.

Фігурний стібок

Фігурний стібок на пуховиках миттєво зробить ваш лук непересічним. Це можуть бути зигзаги, хвилі або ж цілі принти зі стібків.

Вініловий пуховик

Вінілові пуховики практичні для нашого клімату, де взимку ледь не щодня дощить або сніжить. А також додають драматичної нотки.

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