Уггі, черевики і не тільки: топ-5 пар взуття, в яких ви будете найстильнішою цієї зими (фото)

На холодну пору року можна підібрати і теплу, і гарну пару чобіт

У зимовому сезоні важливо не лише знайти практичний та стильний верхній одяг, а й визначитися з вибором взуття. Черевики або чоботи стануть частиною чи не кожного луку в холодну пору року. Щоб виглядати стильно, зверніть увагу на кілька трендів.

Вибір моделей на зиму приємно вражає. Це можуть бути як базові черевики, так і затишні угги. Про те, яке взуття на піку тенденцій взимку 2022-2023 року, докладніше розповідає стилістка Ганна Івашова у своєму Instagram-блозі.

Тренди взуття взимку 2023:

Combat boots – армійські черевики. Дуже зручні, тому не дивно, чому вони так полюбилися модницям.

– армійські черевики. Дуже зручні, тому не дивно, чому вони так полюбилися модницям. Чоботи слаучі (гармошка). Ідеально підійдуть дівчатам, які хотіли б приховати обсяги у районі кісточок. Чудово поєднуються з образом тотал денім, що гармонує з модною нині естетикою 90-х.

(гармошка). Ідеально підійдуть дівчатам, які хотіли б приховати обсяги у районі кісточок. Чудово поєднуються з образом тотал денім, що гармонує з модною нині естетикою 90-х. Блискуче взуття. А ось це вже привіт із 00-х. Найголовніше – не перевантажуйте образ, закликала стилістка.

А ось це вже привіт із 00-х. Найголовніше – не перевантажуйте образ, закликала стилістка. Квадратний мис. Добре виглядатиме з брючними костюмами, джинсами.

Добре виглядатиме з брючними костюмами, джинсами. Уггі, а саме мініуггі на платформі. Багатьом зіркам цей тренд встиг полюбитись, тож сміливо поєднуйте уггі не лише у спортивному стилі, а й у романтичному.

Універсальні та базові черевики

Блиск і металік залишаються в топі тенденцій

Квадратний мис знову в моді

Так звана гармошка – новий тренд

Уггі в такому фасоні зараз наймодніші

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