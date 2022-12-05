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Уггі, черевики і не тільки: топ-5 пар взуття, в яких ви будете найстильнішою цієї зими (фото)

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Уггі знову актуальні
Уггі знову актуальні. Фото theindustry.fashion

На холодну пору року можна підібрати і теплу, і гарну пару чобіт

У зимовому сезоні важливо не лише знайти практичний та стильний верхній одяг, а й визначитися з вибором взуття. Черевики або чоботи стануть частиною чи не кожного луку в холодну пору року. Щоб виглядати стильно, зверніть увагу на кілька трендів.

Вибір моделей на зиму приємно вражає. Це можуть бути як базові черевики, так і затишні угги. Про те, яке взуття на піку тенденцій взимку 2022-2023 року, докладніше розповідає стилістка Ганна Івашова у своєму Instagram-блозі.

Тренди взуття взимку 2023:

  • Combat boots – армійські черевики. Дуже зручні, тому не дивно, чому вони так полюбилися модницям.
  • Чоботи слаучі (гармошка). Ідеально підійдуть дівчатам, які хотіли б приховати обсяги у районі кісточок. Чудово поєднуються з образом тотал денім, що гармонує з модною нині естетикою 90-х.
  • Блискуче взуття. А ось це вже привіт із 00-х. Найголовніше – не перевантажуйте образ, закликала стилістка.
  • Квадратний мис. Добре виглядатиме з брючними костюмами, джинсами.
  • Уггі, а саме мініуггі на платформі. Багатьом зіркам цей тренд встиг полюбитись, тож сміливо поєднуйте уггі не лише у спортивному стилі, а й у романтичному.
Зимові черевики 2023
Універсальні та базові черевики
Блискучі сріблясті чоботи
Блиск і металік залишаються в топі тенденцій
Черевики з квадратним мисом
Квадратний мис знову в моді
Чоботи слоучі на зиму 2023
Так звана гармошка – новий тренд
Уггі короткі на платформі
Уггі в такому фасоні зараз наймодніші

Раніше "Телеграф" розповідав, із чим носити ультрамодні короткі уггі. А також ми писали, під який одяг підійде біла пара взуття у зимовому модному сезоні.

Теги:
#Мода #Взуття #Тренди