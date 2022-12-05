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Антинаряди на Новий рік-2023: невдалі образи, яких слід уникати (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Антитренди вбрання на новорічну ніч для дівчат Новина оновлена 05 грудня 2022, 12:43
Антитренди вбрання на новорічну ніч для дівчат. Фото pixabay.com

Це сукні та вбрання давно вже себе зжили

При виборі новорічного вбрання слід звертати увагу не лише на модні тенденції, а й на антитренди, які можуть зруйнувати ваш святковий образ, оскільки деякі речі вже давно вийшли з моди.

Стиліст Ірина розповіла в Інстаграмі про антитренди, які точно не варто купувати собі на майбутні свята. Навіть якщо річ продається в магазині "нової" колекції, це не означає, що вона актуальна. Морально вона може бути давно застарілою.

Мимо чого слід проходити в магазинах, не оглядаючись, показано на фото з добірками невдалих нарядів на Новий рік-2023.

сукня на новий рік 2023
Немодні новорічні вбрання
сукня на новий рік 2023
Немодні новорічні вбрання
сукня на новий рік 2023
Немодні новорічні вбрання
костюм на новий рік 2023
Немодні новорічні вбрання

Додамо, що новорічний образ завжди можна обіграти, причому не лише за допомогою прикрас. Раніше "Телеграф" писав про ефектні деталі, якими точно захочеться прикрасити свій образ новорічної ночі.

Теги:
#Мода #Новий рік #Плаття #Антітренд