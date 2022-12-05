Антинаряди на Новий рік-2023: невдалі образи, яких слід уникати (фото)
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Це сукні та вбрання давно вже себе зжили
При виборі новорічного вбрання слід звертати увагу не лише на модні тенденції, а й на антитренди, які можуть зруйнувати ваш святковий образ, оскільки деякі речі вже давно вийшли з моди.
Стиліст Ірина розповіла в Інстаграмі про антитренди, які точно не варто купувати собі на майбутні свята. Навіть якщо річ продається в магазині "нової" колекції, це не означає, що вона актуальна. Морально вона може бути давно застарілою.
Мимо чого слід проходити в магазинах, не оглядаючись, показано на фото з добірками невдалих нарядів на Новий рік-2023.
Додамо, що новорічний образ завжди можна обіграти, причому не лише за допомогою прикрас. Раніше "Телеграф" писав про ефектні деталі, якими точно захочеться прикрасити свій образ новорічної ночі.