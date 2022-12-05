Антинаряди на Новий рік-2023: невдалі образи, яких слід уникати (фото)

Це сукні та вбрання давно вже себе зжили

При виборі новорічного вбрання слід звертати увагу не лише на модні тенденції, а й на антитренди, які можуть зруйнувати ваш святковий образ, оскільки деякі речі вже давно вийшли з моди.

Стиліст Ірина розповіла в Інстаграмі про антитренди, які точно не варто купувати собі на майбутні свята. Навіть якщо річ продається в магазині "нової" колекції, це не означає, що вона актуальна. Морально вона може бути давно застарілою.

Мимо чого слід проходити в магазинах, не оглядаючись, показано на фото з добірками невдалих нарядів на Новий рік-2023.

Немодні новорічні вбрання

Немодні новорічні вбрання

Немодні новорічні вбрання

Немодні новорічні вбрання

Додамо, що новорічний образ завжди можна обіграти, причому не лише за допомогою прикрас. Раніше "Телеграф" писав про ефектні деталі, якими точно захочеться прикрасити свій образ новорічної ночі.