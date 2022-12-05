У чому зустрічати Новий рік: кольори, які задобрять символ року

У новому році рожевий символізуватиме гроші та багатство

Новий рік настане вже через три тижні, а це означає, що саме час подумати, в чому ми його зустрічатимемо. Наступний рік стане роком Чорного Водяного Кролика, тому в першу чергу потрібно подумати, що сподобається символу наступного року і вибрати це, щоб він був до нас прихильний.

Фахівці з фен-шуй розповіли, які кольори краще обрати для святкування, пише Yearly Horoscope. Вони обіцяють гроші, кохання та здоров’я у наступний рік синього (чорного) водяного кролика.

В яких кольорах зустрічати Новий рік

Рожевий

У новому році рожевий символізуватиме гроші та багатство. Це головний сприятливий колір року і м’якший варіант червоного, який також заспокійливо впливає на психіку і налаштовує на романтичний лад. Тим, хто хоче мати наступного року фінансовий добробут та удачу, радять не лише одягнутися у рожеве на свято – аксесуаром-талісманом на весь період стане рожевий гаманець. До речі, це гарна ідея для подарунка.

Червоний

Більш насичений варіант рожевого, пристрасний червоний рекомендовано вибирати тим, хто мріє зустріти своє кохання. Цей колір збільшить рівень життєвої енергії, допоможе перетворити думки на дії, а дії – на втілені мрії. Втім, дуже багато червоного може нашкодити, адже це дуже активний колір. Носити його бажано під одягом, ближче до тіла, тому на наступний рік символом удачі в коханні може стати червона білизна.

Зелений

Це колір тих, хто хоче у майбутньому зміцнити своє здоров’я та підвищити рівень активності. За фен-шуй, його краще розміщувати у південно-східній частині будинку. Це можуть бути свічки, якщо у вас там спальня або вітальня, рушники та інший текстиль у кухні чи ванній – не обмежуйте свою фантазію у виборі аксесуарів відповідного кольору. Також рекомендується носити на тілі прикраси із зеленим камінням, наприклад, нефритом.

Синій

Тим, хто прагне змін на краще, будує великі плани і хоче досягнення цілей, рекомендовано зустрічати свято в синьому. Цей колір активізує інтелект та інтуїцію, надихне позитивні думки та продуктивне спілкування. Саме тому експерти радять наступного року носити добре видимі сині аксесуари – хустки, краватки, прикраси, використовувати цей колір у макіяжі.

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