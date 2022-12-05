Як підібрати сумку до пуховика: стилістка дала три важливі поради (фото)

Щоб зимовий образ був стильним, важливо вміти комбінувати одяг із аксесуарами

Цієї зими у модниць є величезний вибір трендових сумок, проте важливо не просто купити модну річ, а вміти вписувати у свій гардероб. Протягом усього сезону в кожному луку буде присутній верхній одяг. Тож підбираючи сумку, комбінуйте її з пуховиком.

Про те, як поєднувати взимку 2022-2023 пуховик із сумкою, розповіла одеська стилістка Тетяна Голота у своєму Instagram-блозі. За її словами, є щонайменше три важливі правила, які стосуються цього питання. Освойте їх — і будете найстильнішою в зимову пору року.

То яка сумка підходить під пуховик? Основа зимових образів – це довгі пуховики, зазначає стилістка, проте є можливість підвищити градус стилю у вашому луку. По-перше, Голота радить робити акцент на аксесуарах. А по-друге, вибирати уважно взуття та сумки.

Є три правила поєднання пуховика та сумки:

Якщо пуховик та взуття спортивне – то й сумку додайте м’якої форми.

А якщо до пуховика додати кежуал (челсі або берці на шнурівці, наприклад) або щось класичне (ботильйони з гострим носком або черевики-труби), то в цьому випадку вибираємо структуровану сумку з чіткими сторонами.

Можна перейти на високий рівень і підбирати сумку, на якій є схожі елементи, деталі, принт в одязі.

Звертайте увагу на кольори та фактури

Сумка чіткої форми – акцент образу

Розслаблений образ, тому сумка – м’якої форми

Сумка — базова річ гардеробу

Якщо взули класичне взуття, то й сумка потрібна відповідна

А-ля спорт-кежуал вимагає відповідної сумки

Якщо взуття не спортивне, то вибирайте сумку із чіткими лініями

Комфортний зимовий образ, сумка — дуже містка

Раніше "Телеграф" розповідав, що складаючи зимовий образ потрібно приділити увагу взуттю, ми писали про наймодніші пари цього сезону. Також не забудьте вибрати актуальний головний убір, і це може бути не тільки шапка.