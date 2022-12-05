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Як підібрати сумку до пуховика: стилістка дала три важливі поради (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Поєднання сумки та верхнього одягу – важливий стилістичний момент Новина оновлена 05 грудня 2022, 23:16
Поєднання сумки та верхнього одягу – важливий стилістичний момент. Фото hellomagazine.com

Щоб зимовий образ був стильним, важливо вміти комбінувати одяг із аксесуарами

Цієї зими у модниць є величезний вибір трендових сумок, проте важливо не просто купити модну річ, а вміти вписувати у свій гардероб. Протягом усього сезону в кожному луку буде присутній верхній одяг. Тож підбираючи сумку, комбінуйте її з пуховиком.

Про те, як поєднувати взимку 2022-2023 пуховик із сумкою, розповіла одеська стилістка Тетяна Голота у своєму Instagram-блозі. За її словами, є щонайменше три важливі правила, які стосуються цього питання. Освойте їх — і будете найстильнішою в зимову пору року.

То яка сумка підходить під пуховик? Основа зимових образів – це довгі пуховики, зазначає стилістка, проте є можливість підвищити градус стилю у вашому луку. По-перше, Голота радить робити акцент на аксесуарах. А по-друге, вибирати уважно взуття та сумки.

Є три правила поєднання пуховика та сумки:

  • Якщо пуховик та взуття спортивне – то й сумку додайте м’якої форми.
  • А якщо до пуховика додати кежуал (челсі або берці на шнурівці, наприклад) або щось класичне (ботильйони з гострим носком або черевики-труби), то в цьому випадку вибираємо структуровану сумку з чіткими сторонами.
  • Можна перейти на високий рівень і підбирати сумку, на якій є схожі елементи, деталі, принт в одязі.
Образ з бежевим пуховиком та сумкою
Звертайте увагу на кольори та фактури
Образ з коричневою курткою, спідницею та сумкою
Сумка чіткої форми – акцент образу
Образ із чорним пуховиком, кросівками та сумкою
Розслаблений образ, тому сумка – м’якої форми
Образ з бежевим пуховиком та чорною сумкою
Сумка — базова річ гардеробу
Образ із чорним пуховиком та чорною сумкою
Якщо взули класичне взуття, то й сумка потрібна відповідна
Образ із фісташковим пуховиком та чорною сумкою
А-ля спорт-кежуал вимагає відповідної сумки
Образ із синім пуховиком та сумкою
Якщо взуття не спортивне, то вибирайте сумку із чіткими лініями
Образ із чорним пуховиком та чорною сумкою
Комфортний зимовий образ, сумка — дуже містка

Раніше "Телеграф" розповідав, що складаючи зимовий образ потрібно приділити увагу взуттю, ми писали про наймодніші пари цього сезону. Також не забудьте вибрати актуальний головний убір, і це може бути не тільки шапка.

Теги:
#Мода #Сумка #Пуховик