Як підібрати сумку до пуховика: стилістка дала три важливі поради (фото)
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Щоб зимовий образ був стильним, важливо вміти комбінувати одяг із аксесуарами
Цієї зими у модниць є величезний вибір трендових сумок, проте важливо не просто купити модну річ, а вміти вписувати у свій гардероб. Протягом усього сезону в кожному луку буде присутній верхній одяг. Тож підбираючи сумку, комбінуйте її з пуховиком.
Про те, як поєднувати взимку 2022-2023 пуховик із сумкою, розповіла одеська стилістка Тетяна Голота у своєму Instagram-блозі. За її словами, є щонайменше три важливі правила, які стосуються цього питання. Освойте їх — і будете найстильнішою в зимову пору року.
То яка сумка підходить під пуховик? Основа зимових образів – це довгі пуховики, зазначає стилістка, проте є можливість підвищити градус стилю у вашому луку. По-перше, Голота радить робити акцент на аксесуарах. А по-друге, вибирати уважно взуття та сумки.
Є три правила поєднання пуховика та сумки:
- Якщо пуховик та взуття спортивне – то й сумку додайте м’якої форми.
- А якщо до пуховика додати кежуал (челсі або берці на шнурівці, наприклад) або щось класичне (ботильйони з гострим носком або черевики-труби), то в цьому випадку вибираємо структуровану сумку з чіткими сторонами.
- Можна перейти на високий рівень і підбирати сумку, на якій є схожі елементи, деталі, принт в одязі.
Раніше "Телеграф" розповідав, що складаючи зимовий образ потрібно приділити увагу взуттю, ми писали про наймодніші пари цього сезону. Також не забудьте вибрати актуальний головний убір, і це може бути не тільки шапка.