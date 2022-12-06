Як обрати самий трендовий шарф цієї зими: поради стиліста, які допоможуть кожній жінці (фото)

Шарф — це прекрасний варіант доповнити верхній одяг кольором, акцентом

Кольоровий шарф у тренді — це дуже простий прийом, як розбавити свої звичні образи, трохи добавивши фарб. Образи заграють по-новому, сучасніше та трендовіше, головне обрати правильний варіант шарфа.

А ще, відзначає персональний шопер Ірина (lookbyirinka), кольорові шарфи — це той тренд, який може собі дозволити будь-яка жінка, дівчина незалежно від віку чи ваги.

"Єдине правило, яке дам при виборі шарфа — це те, що, якщо це зима і у вас теплий пуховик та зимове взуття, то і шарф повинен бути об'ємним, теплим (склад тканини на ваш смак). А якщо це осінь, або якщо ви проживаєте в тепліших країнах, де зими не суворі, де ви можете проходити зиму у високих кросівках, тоді і шарф варто обирати більш тоншої в'язки, менший в об'ємах і т.д.", — рекомендує стиліст.

Завжди повинна бути гармонія між верхнім одягом, взуттям, шарфом та сумкою, від цього і залежить вигляд вашого образу.

Як стильно носити кольоровий шарф

Раніше "Телеграф" писав, що одним із головних трендів цього сезону є знімні капюшони. Вони з’явилися зовсім недавно, але вже стали дуже популярним аксесуаром.