Атлас, перли та паєтки: тренди святкової моди, без яких неможливий ваш образ на Новий рік 2023 (фото)

Можна підібрати лук так, щоб він був доречним на будь-якій святковій вечірці

Вибір образу на різдвяні та новорічні свята – непросте завдання. Важливо не тільки врахувати, в яких кольорах зустрічати Новий рік 2023, щоб задобрити символ Кролика. Хочеться підібрати вбрання, щоб воно підходило на різні святкові заходи, від домашньої вечері до корпоративу та вечірки.

Стилісти радять звернути увагу на трендові тенденції святкової моди, це допоможе скласти стильний лук на Новий рік 2023. Також варто пам’ятати про деталі – всілякі аксесуари та прикраси, пише видання popsugar.

Ви можете підібрати святкове вбрання, яке підійде для будь-якого виходу у світ. Найголовніше, не боятися виглядати яскраво та ефектно, додавати в лук блискучі елементи та цікаві акценти. Наприклад, серед трендів цього року атлас – цей матеріал поєднує святковість і вишуканість, тож підійде і для домашньої вечірки, і для зустрічі з колегами. Звичайно ж, не обійтися в новорічну ніч без паєток. Актуальна як довжина міні, так і міді.

Міні – гарний вибір

Пайєтки — тренд Нового року

Справжня святкова сукня, яскрава і ефектна

А-ля сукня-комбінація, але більш затишна

Також не забудьте вибрати святкові аксесуари. Адже лише одна прикраса здатна зробити ваш зовнішній вигляд урочистим та ошатним. Це може бути перлинний обруч на голову або оздоблені камінням сережки, наприклад.

Витончений аксесуар

Милі сережки-метелики

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