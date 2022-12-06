Пуховик – король зимового сезону: як вибрати стильну та теплу модель (фото)

Вибору верхнього одягу в холодну пору року потрібно приділити особливу увагу

З настанням холодів будь-який наш образ на вулицю складається з верхнього одягу та теплої пари взуття. Як би ви не любили пальто чи шуби, найпрактичніший варіант утеплитися – пуховик. Цього сезону різноманіття фасонів приємно тішить.

Як вибрати пуховик взимку 2022-2023, щоб він не лише грів, а й був у тренді? Відповідь на це запитання дає українська стилістка Ната Москаленко у своєму блозі в Instagram. Є кілька нюансів, що допоможуть вам знайти актуальний пуховик.

Так, стилістка виділяє кілька важливих правил при виборі пуховика цього сезону:

Краще купувати лаконічні мінімалістичні моделі, але із достатнім об'ємом.

Актуальною довжиною є укорочені (майже до талії) моделі, до середини стегон (прямі або з поясом) та довжини міді прямого крою, де також може бути пояс.

Є і ряд нюансів, про які варто не забувати при складанні луку з пуховиком цієї зими, а саме:

Укорочені моделі найкраще поєднуються із широкими палаццо, сукнями та максі спідницями.

найкраще поєднуються із широкими палаццо, сукнями та максі спідницями. Середня довжина добре виглядає зі спортивними джогерами, укороченими джинсами та сукнями міні й міді.

добре виглядає зі спортивними джогерами, укороченими джинсами та сукнями міні й міді. Довгі пуховики зазвичай найуніверсальніші. Їх можна поєднувати з різною довжиною та взуттям на підборах і без.

Довжина максі найбільш універсальна

Яскравий пуховик додасть настрою навіть у похмуру погоду

Чорний пуховик — база

Укорочений пуховик – тренд

Пояс підкреслить талію

Модний відтінок цього сезону

Укорочена куртка відмінно доповнить довгу сукню

Пояс робить силует більш витонченим

Раніше "Телеграф" розповідав, що важливо не лише вибрати модний верхній одяг, а й навчитися його поєднувати з рештою елементів образу. Є кілька правил комбінування пуховика із сумкою.