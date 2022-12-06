Пуховик – король зимового сезону: як вибрати стильну та теплу модель (фото)
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Вибору верхнього одягу в холодну пору року потрібно приділити особливу увагу
З настанням холодів будь-який наш образ на вулицю складається з верхнього одягу та теплої пари взуття. Як би ви не любили пальто чи шуби, найпрактичніший варіант утеплитися – пуховик. Цього сезону різноманіття фасонів приємно тішить.
Як вибрати пуховик взимку 2022-2023, щоб він не лише грів, а й був у тренді? Відповідь на це запитання дає українська стилістка Ната Москаленко у своєму блозі в Instagram. Є кілька нюансів, що допоможуть вам знайти актуальний пуховик.
Так, стилістка виділяє кілька важливих правил при виборі пуховика цього сезону:
- Краще купувати лаконічні мінімалістичні моделі, але із достатнім об'ємом.
- Актуальною довжиною є укорочені (майже до талії) моделі, до середини стегон (прямі або з поясом) та довжини міді прямого крою, де також може бути пояс.
Є і ряд нюансів, про які варто не забувати при складанні луку з пуховиком цієї зими, а саме:
- Укорочені моделі найкраще поєднуються із широкими палаццо, сукнями та максі спідницями.
- Середня довжина добре виглядає зі спортивними джогерами, укороченими джинсами та сукнями міні й міді.
- Довгі пуховики зазвичай найуніверсальніші. Їх можна поєднувати з різною довжиною та взуттям на підборах і без.
Раніше "Телеграф" розповідав, що важливо не лише вибрати модний верхній одяг, а й навчитися його поєднувати з рештою елементів образу. Є кілька правил комбінування пуховика із сумкою.