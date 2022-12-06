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Пуховик – король зимового сезону: як вибрати стильну та теплу модель (фото)

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Актуальний пуховик зробить будь-який ваш образ стильним Новина оновлена 06 грудня 2022, 22:08
Актуальний пуховик зробить будь-який ваш образ стильним. Фото dress-mag.com

Вибору верхнього одягу в холодну пору року потрібно приділити особливу увагу

З настанням холодів будь-який наш образ на вулицю складається з верхнього одягу та теплої пари взуття. Як би ви не любили пальто чи шуби, найпрактичніший варіант утеплитися – пуховик. Цього сезону різноманіття фасонів приємно тішить.

Як вибрати пуховик взимку 2022-2023, щоб він не лише грів, а й був у тренді? Відповідь на це запитання дає українська стилістка Ната Москаленко у своєму блозі в Instagram. Є кілька нюансів, що допоможуть вам знайти актуальний пуховик.

Так, стилістка виділяє кілька важливих правил при виборі пуховика цього сезону:

  • Краще купувати лаконічні мінімалістичні моделі, але із достатнім об'ємом.
  • Актуальною довжиною є укорочені (майже до талії) моделі, до середини стегон (прямі або з поясом) та довжини міді прямого крою, де також може бути пояс.

Є і ряд нюансів, про які варто не забувати при складанні луку з пуховиком цієї зими, а саме:

  • Укорочені моделі найкраще поєднуються із широкими палаццо, сукнями та максі спідницями.
  • Середня довжина добре виглядає зі спортивними джогерами, укороченими джинсами та сукнями міні й міді.
  • Довгі пуховики зазвичай найуніверсальніші. Їх можна поєднувати з різною довжиною та взуттям на підборах і без.
Білий довгий пуховик
Довжина максі найбільш універсальна
Образ із помаранчевим пуховиком
Яскравий пуховик додасть настрою навіть у похмуру погоду
Образ із чорним пуховиком
Чорний пуховик — база
Укорочений пуховик
Укорочений пуховик – тренд
Образ із коротким пуховиком із поясом
Пояс підкреслить талію
Довгий пуховик зеленого кольору
Модний відтінок цього сезону
Образ із укороченим пуховиком
Укорочена куртка відмінно доповнить довгу сукню
Образ із чорним пуховиком із поясом
Пояс робить силует більш витонченим

Раніше "Телеграф" розповідав, що важливо не лише вибрати модний верхній одяг, а й навчитися його поєднувати з рештою елементів образу. Є кілька правил комбінування пуховика із сумкою.

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#Мода #Пуховики #Пуховик