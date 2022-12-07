Що придивитись для зустрічі Нового року-2023: ідеї нарядів, які зроблять вас карколомною (фото)
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Дозвольте собі яскраве вбрання у новорічну ніч
А ви вже придивились вбрання на Новий рік-2023?
До речі, саме на Новий рік наші жінки найчастіше купують собі обновки, навіть якщо решту часу дуже стримані та економлять на собі, зазначає стиліст Тетяна Бєлявіна. Економія — це добре, але лише тоді, коли у правильному руслі, а не так, як люблять у нас, що собі в останню чергу.
Можна просто вибрати собі обновку, а потім носити її у звичайному житті. А можна пуститися в усі тяжкі і дозволити собі яскраве вбрання, чому б і ні? Особливо, якщо ви так ніколи не робили.
У чому зустріти Новий рік-2023 – стильні варіанти вбрання на свято
Нагадаємо, що при виборі новорічного вбрання слід звертати увагу не лише на модні тенденції, а й на антитренди, які можуть зруйнувати ваш святковий образ.