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Що придивитись для зустрічі Нового року-2023: ідеї нарядів, які зроблять вас карколомною (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Що вдягнути на Новий рік 2023 — поради стиліста Новина оновлена 07 грудня 2022, 07:36
Що вдягнути на Новий рік 2023 — поради стиліста. Фото pexels.com

Дозвольте собі яскраве вбрання у новорічну ніч

А ви вже придивились вбрання на Новий рік-2023?

До речі, саме на Новий рік наші жінки найчастіше купують собі обновки, навіть якщо решту часу дуже стримані та економлять на собі, зазначає стиліст Тетяна Бєлявіна. Економія — це добре, але лише тоді, коли у правильному руслі, а не так, як люблять у нас, що собі в останню чергу.

Можна просто вибрати собі обновку, а потім носити її у звичайному житті. А можна пуститися в усі тяжкі і дозволити собі яскраве вбрання, чому б і ні? Особливо, якщо ви так ніколи не робили.

У чому зустріти Новий рік-2023 – стильні варіанти вбрання на свято

червоне плаття
Дівчина в червоному
блискучі сукні з блиском
Дівчина в блиску
Бахрома сукня
Бахрома
біле плаття
Дівчина в білому
Дівчина в костюмі
Дівчина в костюмі
яскраві кольорові костюми
Яскравий образ

Нагадаємо, що при виборі новорічного вбрання слід звертати увагу не лише на модні тенденції, а й на антитренди, які можуть зруйнувати ваш святковий образ.

Теги:
#Мода #Новий рік