Що придивитись для зустрічі Нового року-2023: ідеї нарядів, які зроблять вас карколомною (фото)

Дозвольте собі яскраве вбрання у новорічну ніч

А ви вже придивились вбрання на Новий рік-2023?

До речі, саме на Новий рік наші жінки найчастіше купують собі обновки, навіть якщо решту часу дуже стримані та економлять на собі, зазначає стиліст Тетяна Бєлявіна. Економія — це добре, але лише тоді, коли у правильному руслі, а не так, як люблять у нас, що собі в останню чергу.

Можна просто вибрати собі обновку, а потім носити її у звичайному житті. А можна пуститися в усі тяжкі і дозволити собі яскраве вбрання, чому б і ні? Особливо, якщо ви так ніколи не робили.

У чому зустріти Новий рік-2023 – стильні варіанти вбрання на свято

Дівчина в червоному

Дівчина в блиску

Бахрома

Дівчина в білому

Дівчина в костюмі

Яскравий образ

Нагадаємо, що при виборі новорічного вбрання слід звертати увагу не лише на модні тенденції, а й на антитренди, які можуть зруйнувати ваш святковий образ.