Сезонні сумки: тренди аксесуарів, які ідеально підходять для зимових образів (фото)

Головне завдання таких сумок - це цікаво розбавити повсякденний комплект взимку

Чому б узимку не пуститися в усі тяжкі і не взяти собі сумку, яка буде гарною лише в холодний період?

Є такий вид сезонних сумок, заявляє стиліст Тетяна Бєлявіна. За її словами, влітку — це плетені, а взимку — з хутром.

Завдання кожної сумки — не жити в гардеробі роками, а побалувати вас своєю присутністю сезон, два. Тому такі сумки не повинні коштувати дорого. Проте з такими аксесуарами можна цікаво розбавити зимові комплекти, створити контраст фактур.

Сумки з коротким і довгим хутром

Так, не дуже практично, але завдання не в цьому. Зате як цікаво виглядатиме така сумка на тлі пуховика. Здорово, коли така утилітарна річ, як пуховик облагороджується хутром, вовняними шарфами і шапками. Знову ж таки контраст фактур виходить.

Сумки замшеві та замшеві з хутром

Замша теж із благородних матеріалів. Можна вибрати собі і таку "подругу". Дуже чудово виглядає поєднання хутра і замші, вже закладене у сумці. Одна така може зробити вам комплект.

Дуті та стьобані сумки

Це сумки з плащової тканини і схожих сучасних матеріалів. Вони дуті, тобто пухкі. Будь-яка м’якість, пухкість додає все це фігурі. Якщо для вас це критично, то вибирайте стьобані варіанти. Дуті сумки можуть бути будь-яких форм і розмірів, від шоперів до хобо.

Джинсові сумки

Не найзимовіший варіант, але для різноманітності чому б і ні.

Що важливо пам’ятати?

У моді нещодавно були мікросумки, зараз все повернулося на 180 градусів і у моді величезні сумки. Але навіть у цьому випадку сумка:

не повинна бути непропорційною до вашої фігури. Маленькі сумки добре виглядають влітку, а взимку для таких сумок у нас надто об’ємний верхній одяг.

не має бути схожою на баул, якщо вона велика.

Ваші сумки, так само як і одяг, повинні бути різноманітними за кольором, фактурою, розміром. І кожна має підходити до більшості ваших комплектів.

Так краще не носити

Раніше "Телеграф" розповідав, від яких речей давно настав час відмовитися у вашому гардеробі. Серед антитрендів: декор на джинсах, снікерси на танкетці, ошатні кофточки, блузи в обтяжку та інші неактуальні тренди.