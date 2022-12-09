Тонкі стрілки та макіяж "без брів": топ головних трендів мейк-апу цієї зими (фото)

Цієї зими в тренді як яскравий і яскравий макіяж, так і більш нюдові варіанти

З настанням холодів у багатьох пропадає бажання експериментувати з макіяжем, проте повністю відмовлятися від використання косметики взимку не варто. Тим більше, що в багатьох бьюті-засобах є корисні компоненти, необхідні для збереження краси та здоров’я шкіри.

Але сьогодні не про це, а про те, який макіяж особливо актуальний цієї зими. У сезоні 2022/2023 стилісти виявилися щедрішими і виділили аж 9 трендів стильного мейк-апу.

Тренди зимового макіяжу 2022/2023

Тонкі стрілки на очах – такий макіяж зорово збільшують очі, роблячи погляд привабливішим. Малювати стрілки можна як базовим олівцем, так і підводом чи лайнером. Головне, щоб кінчик стрілки був досить тонким і трохи йшов угору.

Вологий блиск на губах — один із головних б’юті-трендів, що повернулися з 90-х. Для такого ефекту використовують блиски для губ із щільною текстурою.

Макіяж губ з ефектом омбре. Створити її можна навіть самостійно. Для цього потрібно: злегка затонувати губи консилером, щоб зробити їх колір рівномірним; обвести губи м’яким олівцем і розтушувати його, щоб згладити лінію контуру; надати губам основного відтінку за допомогою помади; пензликом розтушувати макіяж губ, щоб створити між квітами плавний перехід.

Макіяж у бордових відтінках – він добре поєднується з бежевим, сірим та чорним кольорами, які використовуються для створення базового демісезонного гардероба. Можна використовувати як мінімалістичний макіяж з використанням насиченої помади, так і більш яскравий, з бордовими тінями.

Невидимий макіяж або "макіяж без макіяжу" — ще один б’юті-тренд, яким не варто нехтувати. Щоб створити такий мейк-ап потрібно використовувати продукти з ніжними натуральними відтінками.

Блакитні тіні — надовго забуті з початку нульових, вони знову стали популярними. Доповнити макіяж з блакитними тінями можна або базовими або більш незвичайними стрілками.

Макіяж без брів – щоб його створити, необов’язково зголювати свої брови. Достатньо висвітлити їх або нанести на них світлий тональний крем або консилер тонкою щіточкою. Особливо ефектно макіяж без брів виглядає у поєднанні з незвичайними стрілками та яскравими губами.

Градієнтний макіяж очей — можна використовувати як матові, так і перламутрові тіні.

Природний рум’янець — цієї зими буде популярний натуральний макіяж з рожевим рум’янцем, що надає обличчю здорового сяйва і блиску.

Раніше "Телеграф" розповідав про стрижки, які підійдуть під практично будь-який тип обличчя і будуть модними взимку 2023 року. А також ми писали, які зачіски зараз актуальні – хвіст Барбі, химерні кіски, французький твіст і не лише.