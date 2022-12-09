Спідниці, в яких буде тепло: вісім моделей, які підходять і для святкових випадків (фото)

Зверніть увагу на джинсові чи шкіряні спідниці

Спідниці взимку носити не завжди просто, оскільки холодно і поєднувати важче, ніж штани чи джинси. Тому багато хто воліє відмовлятися від спідниць у холодний сезон. Однак є варіанти, в яких буде тепло, а також підійдуть для святкових образів!

Стиліст Тетяна Бєлявіна назвала тренди теплих спідниць, і розповіла як з їхньою допомогою урізноманітнити свій зимовий гардероб.

Стьобані спідниці

А чому б і ні для різноманітності? Куртки стьобані є, можна сумку прикупити стьобану, а можна спідницю! Стьожка може бути будь-якою і в різних напрямках, але пам’ятаємо, що чим дрібніше, тим менше така спідниця додає об'єму.

Стьобані мініспідниці

Міні у моді давно. А стьобана спідниця-міні відмінно поєднуватиметься з грубими черевиками.

Шкіряні спідниці

Це вже само собою зрозуміле!

Джинсові спідниці

Але тут беремо не класичну джинсу у синьому кольорі, а краще білу, чорну чи взагалі — кольорову. Решту залиште для літа.

Трикотажні спідниці

Складні варіанти, особливо якщо трикотаж взяти тонкий і в обліпку. Якщо така спідниця буде вільнішою, то виділяти всякі нерівності у фігурі вона не буде. Якщо все ж таки виділяє, то надягніть щільну підспідницю. Вона ще вбереже трикотаж від витягування у непотрібних, але стратегічно важливих місцях.

Замшеві спідниці

Не всім підходять, можливо складно поєднувати. Оскільки рідко зараз використовуються, можна виділитися тим, що є не у всіх.

Твідові мініспідниці

Вже із нами давно. Носимо з щільними колготками/легінсами та грубими черевиками чи чоботами, а ще краще з ботфортами.

Вовняні спідниці у клітку

Складні, оскільки варто помилитися з принтом, як виглядатимуть як застарілий бабусин варіант. Беріть асиметричний крій, він витягне той принт.

Зазначимо, що дизайнери вже на повну силу впроваджують свої ідеї і привносять в моду нові тренди на сукні взимку. Раніше "Телеграф" розповідав, які сукні будуть у тренді цієї зими.