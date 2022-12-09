Одягнутись тепло, але не виглядати як капуста: п’ять формул стрункого силуету взимку (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Стилістка розкрила нюанси формування теплого, але гарного зимового луку
Взимку хочеться надіти на себе всі найтепліші речі, навіть якщо виходиш на вулицю в практичному трендовому пуховику. Однак іноді ці спроби утеплитися роблять вас схожою на капусту. Щоб створити не тільки зручний, а й стильний багатошаровий образ, потрібно пам’ятати про декілька нюансів.
Як виглядати взимку 2022-2023 стильно і при цьому не мерзнути, розповідає стилістка Яна Шебельська (shebelska) у Instagram. Варто звернути увагу щонайменше на п’ять формул стрункого силуету цього сезону.
За словами стилістки, при створенні зимового луку є можливість трохи "витягнути" силует за допомогою зрозумілих стилістичних хитрощів. Ось п’ять способів виглядати стрункішими навіть у лютий мороз:
- Монохромне поєднання – будь-яке поєднання речей та аксесуарів у відтінках одного кольору.
- Дуже довгий шарф + довге пальто й шуба.
- Ботфорти + спідниця, шорти чи сукня.
- Панчохи, колготки або штани у поєднанні із взуттям такого ж кольору.
- Штани до підлога + підбори або платформа.
Раніше "Телеграф" розповідав, які речі мають бути у зимовому гардеробі у модниць цього сезону. А також ми писали, яке взуття в моді взимку 2022-2023 і як вибрати стильну та багатофункціональну пару.