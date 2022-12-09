Одягнутись тепло, але не виглядати як капуста: п’ять формул стрункого силуету взимку (фото)

Стилістка розкрила нюанси формування теплого, але гарного зимового луку

Взимку хочеться надіти на себе всі найтепліші речі, навіть якщо виходиш на вулицю в практичному трендовому пуховику. Однак іноді ці спроби утеплитися роблять вас схожою на капусту. Щоб створити не тільки зручний, а й стильний багатошаровий образ, потрібно пам’ятати про декілька нюансів.

Як виглядати взимку 2022-2023 стильно і при цьому не мерзнути, розповідає стилістка Яна Шебельська (shebelska) у Instagram. Варто звернути увагу щонайменше на п’ять формул стрункого силуету цього сезону.

За словами стилістки, при створенні зимового луку є можливість трохи "витягнути" силует за допомогою зрозумілих стилістичних хитрощів. Ось п’ять способів виглядати стрункішими навіть у лютий мороз:

Монохромне поєднання – будь-яке поєднання речей та аксесуарів у відтінках одного кольору.

Дуже довгий шарф + довге пальто й шуба.

Ботфорти + спідниця, шорти чи сукня.

Панчохи, колготки або штани у поєднанні із взуттям такого ж кольору.

Штани до підлога + підбори або платформа.

Колірний нюанс подовжить силует

Ботфорти — чудова пара взуття для стильних зимових образів

Штани до підлоги теж додадуть зросту

Не забувайте про стильні шарфи

Монохром — чудовий стилістичний прийом

Раніше "Телеграф" розповідав, які речі мають бути у зимовому гардеробі у модниць цього сезону. А також ми писали, яке взуття в моді взимку 2022-2023 і як вибрати стильну та багатофункціональну пару.