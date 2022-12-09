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Одягнутись тепло, але не виглядати як капуста: п’ять формул стрункого силуету взимку (фото)

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Стильний багатошаровий образ не кожна вміє створити
Стильний багатошаровий образ не кожна вміє створити. Фото shutterstock.com

Стилістка розкрила нюанси формування теплого, але гарного зимового луку

Взимку хочеться надіти на себе всі найтепліші речі, навіть якщо виходиш на вулицю в практичному трендовому пуховику. Однак іноді ці спроби утеплитися роблять вас схожою на капусту. Щоб створити не тільки зручний, а й стильний багатошаровий образ, потрібно пам’ятати про декілька нюансів.

Як виглядати взимку 2022-2023 стильно і при цьому не мерзнути, розповідає стилістка Яна Шебельська (shebelska) у Instagram. Варто звернути увагу щонайменше на п’ять формул стрункого силуету цього сезону.

За словами стилістки, при створенні зимового луку є можливість трохи "витягнути" силует за допомогою зрозумілих стилістичних хитрощів. Ось п’ять способів виглядати стрункішими навіть у лютий мороз:

  • Монохромне поєднання – будь-яке поєднання речей та аксесуарів у відтінках одного кольору.
  • Дуже довгий шарф + довге пальто й шуба.
  • Ботфорти + спідниця, шорти чи сукня.
  • Панчохи, колготки або штани у поєднанні із взуттям такого ж кольору.
  • Штани до підлога + підбори або платформа.
Модні зимові образи
Колірний нюанс подовжить силует
Стильні зимові образи із ботфортами
Ботфорти — чудова пара взуття для стильних зимових образів
Стильний зимовий образ з штани до підлоги
Штани до підлоги теж додадуть зросту
Стильні зимові образи із шарфами
Не забувайте про стильні шарфи
Стильні монохромні образи взимку
Монохром — чудовий стилістичний прийом

Раніше "Телеграф" розповідав, які речі мають бути у зимовому гардеробі у модниць цього сезону. А також ми писали, яке взуття в моді взимку 2022-2023 і як вибрати стильну та багатофункціональну пару.

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#Мода #Тренди