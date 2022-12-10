Рус

Забудьте про "класичні" сніжинки: топ-3 манікюру на Новий рік, які виглядають блискуче (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Який манікюр зробити на Новий рік 2023 Новина оновлена 10 грудня 2022, 08:00
Який манікюр зробити на Новий рік 2023. Фото pexels.com

Стилісти радять звернути увагу на блискучі дизайни нігтів

Новий рік все ближче і ближче, а це означає, що настав час продумувати свій святковий образ, і бажано робити це до дрібниць. Перше, звичайно, що потрібно зробити — це вибрати святкове плаття, в якому ви блищатимете в новорічну ніч, а вже після йдуть завершальні деталі — зачіска і манікюр.

Стиліст Мая Кривобокова на своїй сторінці в Інстаграм зазначила, що Новий рік 2023 однозначно буде дуже блискучим, проте в дизайні нігтів не варто вибирати надмірно яскраві та кричущі дизайни, і краще зупинитися на чомусь елегантнішому.

Топ-3 головних трендів новорічного манікюру

  • Хромований — розкішні варіанти дизайну виглядають у сріблі та золоті. Також можна створити святковий френч, поєднуючи ці два кольори.
Тренди новорічного манікюру — хромований дизайн
  • Нюдові нігті з nail-інкрустацією — стрази, перли та інші прикраси також допоможуть створити wow-ефект.
Тренди новорічного манікюру – нюд із прикрасами
  • Класичний червоний виглядає дуже елегантно і дорого. Також можна урізноманітнити його золотим декором чи нюдом.
Тренди новорічного манікюру – класичний червоний

Раніше "Телеграф" розповідав, яке вбрання підійде для святкування Нового року. Це може бути не тільки сукня, а й елегантні костюми та комплекти. Святкову цибулю можна підібрати такою, щоб у нагоді не тільки на новорічну вечірку, а й для майбутніх урочистих подій.