Забудьте про "класичні" сніжинки: топ-3 манікюру на Новий рік, які виглядають блискуче (фото)
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Стилісти радять звернути увагу на блискучі дизайни нігтів
Новий рік все ближче і ближче, а це означає, що настав час продумувати свій святковий образ, і бажано робити це до дрібниць. Перше, звичайно, що потрібно зробити — це вибрати святкове плаття, в якому ви блищатимете в новорічну ніч, а вже після йдуть завершальні деталі — зачіска і манікюр.
Стиліст Мая Кривобокова на своїй сторінці в Інстаграм зазначила, що Новий рік 2023 однозначно буде дуже блискучим, проте в дизайні нігтів не варто вибирати надмірно яскраві та кричущі дизайни, і краще зупинитися на чомусь елегантнішому.
Топ-3 головних трендів новорічного манікюру
- Хромований — розкішні варіанти дизайну виглядають у сріблі та золоті. Також можна створити святковий френч, поєднуючи ці два кольори.
- Нюдові нігті з nail-інкрустацією — стрази, перли та інші прикраси також допоможуть створити wow-ефект.
- Класичний червоний виглядає дуже елегантно і дорого. Також можна урізноманітнити його золотим декором чи нюдом.
Раніше "Телеграф" розповідав, яке вбрання підійде для святкування Нового року. Це може бути не тільки сукня, а й елегантні костюми та комплекти. Святкову цибулю можна підібрати такою, щоб у нагоді не тільки на новорічну вечірку, а й для майбутніх урочистих подій.