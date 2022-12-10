Забудьте про "класичні" сніжинки: топ-3 манікюру на Новий рік, які виглядають блискуче (фото)

Стилісти радять звернути увагу на блискучі дизайни нігтів

Новий рік все ближче і ближче, а це означає, що настав час продумувати свій святковий образ, і бажано робити це до дрібниць. Перше, звичайно, що потрібно зробити — це вибрати святкове плаття, в якому ви блищатимете в новорічну ніч, а вже після йдуть завершальні деталі — зачіска і манікюр.

Стиліст Мая Кривобокова на своїй сторінці в Інстаграм зазначила, що Новий рік 2023 однозначно буде дуже блискучим, проте в дизайні нігтів не варто вибирати надмірно яскраві та кричущі дизайни, і краще зупинитися на чомусь елегантнішому.

Топ-3 головних трендів новорічного манікюру

Хромований — розкішні варіанти дизайну виглядають у сріблі та золоті. Також можна створити святковий френч, поєднуючи ці два кольори.

Нюдові нігті з nail-інкрустацією — стрази, перли та інші прикраси також допоможуть створити wow-ефект.

Класичний червоний виглядає дуже елегантно і дорого. Також можна урізноманітнити його золотим декором чи нюдом.

Раніше "Телеграф" розповідав, яке вбрання підійде для святкування Нового року. Це може бути не тільки сукня, а й елегантні костюми та комплекти. Святкову цибулю можна підібрати такою, щоб у нагоді не тільки на новорічну вечірку, а й для майбутніх урочистих подій.