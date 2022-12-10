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Тренди макіяжу на 2023-й, які пора "впровадити" в новорічний образ (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Тренди макіяжу на 2023 рік Новина оновлена 10 грудня 2022, 16:59
Тренди макіяжу на 2023 рік. Фото freepik.com

Наступного року актуальними будуть висвітлені брови та готичні мотиви

Ми продовжуємо розповідати про б’юті-тренди наступного 2023-го, які можна вже втілити на Новий рік. У цьому матеріалі говоримо про актуальний макіяж.

Немає жодних категоричних установок, що саме так і слід фарбуватись, зазначає стиліст Катерина. Можна взяти якісь із трендових прийомів і "впровадити" в новорічний образ, використавши блискучі тіні, висвітлені брови або готичні мотиви.

Блиск на шкірі/повіках/бровах (гліттеринг)

Блиск на шкірі/повіках/бровах

Вибілені або світлі непофарбовані брови

Вибілені або світлі непофарбовані брови

Яскраві тіні (зелені, сині, фіолетові тощо)

Яскраві тіні

Коричневий олівець для губ/підведення

Коричневий олівець для губ/підведення

Ефект "вмитого обличчя" (легкий рум’янець, мінімум або відсутність косметики)

легкий рум’янець, мінімум або відсутність косметики

Стрілки будь-яких видів

Стрілки будь-яких видів

Готика (темні тіні, розтушовані навколо очей, темна помада)

темні тіні, розтушовані навколо очей, темна помада

Нагадаємо, що при виборі новорічного вбрання слід звертати увагу не лише на модні тенденції, а й на антитренди, які можуть зруйнувати ваш святковий образ.

Теги:
#Мода #Макіяж #Тренди