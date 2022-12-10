Тренди макіяжу на 2023-й, які пора "впровадити" в новорічний образ (фото)

Наступного року актуальними будуть висвітлені брови та готичні мотиви

Ми продовжуємо розповідати про б’юті-тренди наступного 2023-го, які можна вже втілити на Новий рік. У цьому матеріалі говоримо про актуальний макіяж.

Немає жодних категоричних установок, що саме так і слід фарбуватись, зазначає стиліст Катерина. Можна взяти якісь із трендових прийомів і "впровадити" в новорічний образ, використавши блискучі тіні, висвітлені брови або готичні мотиви.

Блиск на шкірі/повіках/бровах (гліттеринг)

Вибілені або світлі непофарбовані брови

Яскраві тіні (зелені, сині, фіолетові тощо)

Коричневий олівець для губ/підведення

Ефект "вмитого обличчя" (легкий рум’янець, мінімум або відсутність косметики)

Стрілки будь-яких видів

Готика (темні тіні, розтушовані навколо очей, темна помада)

Нагадаємо, що при виборі новорічного вбрання слід звертати увагу не лише на модні тенденції, а й на антитренди, які можуть зруйнувати ваш святковий образ.