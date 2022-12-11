Універсальні, зручні та дуже теплі: п’ять наймодніших способів, як носити уггі цієї зими (фото)

Довгий час уггі знаходилися у списках антитрендів

Серед трендового взуття цієї зими почесне місце займає така модель як уггі. Ці милі плюшеві черевики вже давно полюбилися модницям по всьому світу завдяки своїй універсальності, зручності та теплоті, і при цьому їх дизайн досить мінімалістичний.

Сьогодні ми хочемо поділитися з шанувальницями цієї моделі зимового взуття невеликою шпаргалкою, яка допоможе створювати стильні образи, як у відомих моделей Ельзи Хоск або Кендал Дженнер. Далі — п’ять наймодніших способів, як носити уггі цієї зими.

З чим носити уггі взимку 2023 року

З джинсами і короткою дублянкою — напевно найочевидніша пара для уггі. З джинсів краще вибирайте моделі прямого або широкого крою з високою посадкою. Дублянку можна замінити пуховиком, але тоді образ буде менш елегантним, але більш придатним для різних випадків.

З джоггерами та вовняним пальтом – дуже комфортне поєднання. Також пальто можна замінити дутим пуховиком, тоді вбрання набуде більшої універсальності.

Зі спідницею та щільними колготками — зверніть увагу на довжину міні та міді, краще прямого крою, щоб не порушувати баланс обсягів. Як верх краще підійде вовняна водолазка або затишний светр, з верхнього одягу – і пальто, пуховик і навіть дублянка.

З легінсами та гетрами — модний тренд цього сезону. Верх може бути будь-який, хоча краще зробити вибір на користь простого вовняного светра. На верх — довгий пуховик-пальто.

З брюками карго і худі — таке вбрання відмінно підійде для довгих зимових прогулянок.

Раніше стиліст розповідала, із чим носити біле взуття взимку 2023 року.