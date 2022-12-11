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На різний бюджет і на будь-який смак: стиліст показала стильні варіанти вбрання на Новий рік-2023 (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Автор
Добірка стильного вбрання для дівчат для новорічної ночі-2023 Новина оновлена 11 грудня 2022, 13:21
Добірка стильного вбрання для дівчат для новорічної ночі-2023. Фото freepik.com

Гарні верхи, низи та комплекти – все, що підвищує градус стилю

Залишається менш як місяць до святкової події — Нового року-2023, тож варто подбати про новорічний образ уже зараз.

Стиліст SAMAL SAN показала у поданій нижче добірці ефектні комбінезони, блузи, топи, сорочки, спідниці та штани актуальних фасонів, у різних кольорах. Також є варіанти з пір’ям, бахромою, стразами та паєтками, і простіші. Загалом позиції на різний бюджет і на будь-який смак.

Дивіться та надихайтеся ідеями стильних образів, які обов’язково привернуть увагу на святковій події!

У чому зустріти Новий рік-2023 – стильні варіанти вбрання на свято

костюми на новий рік 2023
сукні на новий рік 2023
топи на новий рік 2023
штани та спідниці на новий рік 2023
костюми на новий рік 2023
костюми на новий рік 2023
брюки на новий рік 2023
сорочки та жакети на новий рік 2023
штани та спідниці на новий рік 2023

Нагадаємо, що при виборі новорічного вбрання слід звертати увагу не лише на модні тенденції, а й на антитренди, які можуть зруйнувати ваш святковий образ.

Теги:
#Мода #Новий рік #Тренди