На різний бюджет і на будь-який смак: стиліст показала стильні варіанти вбрання на Новий рік-2023 (фото)

Гарні верхи, низи та комплекти – все, що підвищує градус стилю

Залишається менш як місяць до святкової події — Нового року-2023, тож варто подбати про новорічний образ уже зараз.

Стиліст SAMAL SAN показала у поданій нижче добірці ефектні комбінезони, блузи, топи, сорочки, спідниці та штани актуальних фасонів, у різних кольорах. Також є варіанти з пір’ям, бахромою, стразами та паєтками, і простіші. Загалом позиції на різний бюджет і на будь-який смак.

Дивіться та надихайтеся ідеями стильних образів, які обов’язково привернуть увагу на святковій події!

У чому зустріти Новий рік-2023 – стильні варіанти вбрання на свято

Нагадаємо, що при виборі новорічного вбрання слід звертати увагу не лише на модні тенденції, а й на антитренди, які можуть зруйнувати ваш святковий образ.