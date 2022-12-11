"Колгосп" і повний несмак: головні антитренди в новорічному макіяжі, про які час давно забути (фото)

Жодних нарощених вій і блискучих страз на обличчі

Новий рік все ближче і ближче, а це означає, що настав час подбати про свій новорічний образ. Однак сюди входить не лише сукні та зачіска, а й святковий макіяж.

Сьогодні ми хочемо розповісти, який макіяж у жодному разі НЕ потрібно робити на Новий 2023 рік, адже він виглядає неприродно. Про чотири головні антитренди у макіяжі, інформує Ukr.Media.

Антитренди макіяжу 2022/2023

Нарощені вії 3D, 4D і 5D — такі вії виглядають дешево і вказують на поганий смак дівчини.

Зірочки, блискітки та стрази на обличчі — глітер на обличчі вже втратив актуальність, і особливо це стосується великих блискіток на віках.

Брови-льодяники — це брови, укладені у вигляді ялинових гілок. Такий макіяж точно не підійде для зустрічі Нового року, адже він, як і глітер, застарів.

Брови-ниточки – ще один швидкоплинний тренд. У 2023 році краще робити ставку на "пухнастість".

Нагадаємо, що при виборі новорічного вбрання слід звертати увагу не лише на модні тенденції, а й на антитренди, які можуть зруйнувати ваш святковий образ.