Збираємось на корпоратив правильно: топ-10 помилок в образі, які робить кожна друга (фото)

Якщо ви не хочете виглядати несмачно, виключіть у своєму образі ці невдалі ідеї

У вас скоро корпоратив і ви не знаєте, яке вбрання одягнути на новорічну вечірку ? Обирайте те, що вам до душі, розміру і що подобається, проте деякі варіанти все-таки варто відкласти на інші приводи.

Стиліст і "тренер" за стилем petrakova_ksenia у своєму модному блозі в Інстаграм поділилася добіркою варіантів святкового вбрання на новорічний корпоратив, які варто відкинути насамперед, адже вони виглядають несмачно. Ну чи вам просто буде незручно.

Топ-10 помилок образу на корпоратив:

"Гола" сукня

Плаття в підлогу

Одяг для роботи або повсякденний

Незручне вбрання

Хутра

Ультраміні, надто глибоке декольте чи гола до попи спина

Щільні колготки

Строкаті та літні вбрання

Неправильна білизна, білизна, що видно

Речі в обтяг, які наголошують на недоліках

Нагадаємо, що при виборі новорічного вбрання слід звертати увагу не лише на модні тенденції, а й на антитренди, які можуть зруйнувати ваш святковий образ.