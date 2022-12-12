Збираємось на корпоратив правильно: топ-10 помилок в образі, які робить кожна друга (фото)
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Якщо ви не хочете виглядати несмачно, виключіть у своєму образі ці невдалі ідеї
У вас скоро корпоратив і ви не знаєте, яке вбрання одягнути на новорічну вечірку ? Обирайте те, що вам до душі, розміру і що подобається, проте деякі варіанти все-таки варто відкласти на інші приводи.
Стиліст і "тренер" за стилем petrakova_ksenia у своєму модному блозі в Інстаграм поділилася добіркою варіантів святкового вбрання на новорічний корпоратив, які варто відкинути насамперед, адже вони виглядають несмачно. Ну чи вам просто буде незручно.
Топ-10 помилок образу на корпоратив:
- "Гола" сукня
- Плаття в підлогу
- Одяг для роботи або повсякденний
- Незручне вбрання
- Хутра
- Ультраміні, надто глибоке декольте чи гола до попи спина
- Щільні колготки
- Строкаті та літні вбрання
- Неправильна білизна, білизна, що видно
- Речі в обтяг, які наголошують на недоліках
Нагадаємо, що при виборі новорічного вбрання слід звертати увагу не лише на модні тенденції, а й на антитренди, які можуть зруйнувати ваш святковий образ.