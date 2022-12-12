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Збираємось на корпоратив правильно: топ-10 помилок в образі, які робить кожна друга (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Помилки у новорічному образі на корпоратив Новина оновлена 12 грудня 2022, 08:12
Помилки у новорічному образі на корпоратив. Фото pexels.com

Якщо ви не хочете виглядати несмачно, виключіть у своєму образі ці невдалі ідеї

У вас скоро корпоратив і ви не знаєте, яке вбрання одягнути на новорічну вечірку ? Обирайте те, що вам до душі, розміру і що подобається, проте деякі варіанти все-таки варто відкласти на інші приводи.

Стиліст і "тренер" за стилем petrakova_ksenia у своєму модному блозі в Інстаграм поділилася добіркою варіантів святкового вбрання на новорічний корпоратив, які варто відкинути насамперед, адже вони виглядають несмачно. Ну чи вам просто буде незручно.

Топ-10 помилок образу на корпоратив:

  • "Гола" сукня
  • Плаття в підлогу
  • Одяг для роботи або повсякденний
  • Незручне вбрання
  • Хутра
  • Ультраміні, надто глибоке декольте чи гола до попи спина
  • Щільні колготки
  • Строкаті та літні вбрання
  • Неправильна білизна, білизна, що видно
  • Речі в обтяг, які наголошують на недоліках
Помилки у новорічному образі на корпоратив
Помилки у новорічному образі на корпоратив
Помилки у новорічному образі на корпоратив
Помилки у новорічному образі на корпоратив
Помилки у новорічному образі на корпоратив
Помилки у новорічному образі на корпоратив
Помилки у новорічному образі на корпоратив

Нагадаємо, що при виборі новорічного вбрання слід звертати увагу не лише на модні тенденції, а й на антитренди, які можуть зруйнувати ваш святковий образ.

Теги:
#Мода #Жіноча мода #Стиль #Новий рік #Корпоратив