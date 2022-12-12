Viva Magenta: як створити стильний образ із найтрендовішим відтінком 2023 року (фото)
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Малиново-червоний тон під назвою Viva Magenta визнаний головним кольором наступного року
Традиційно Міжнародний дослідницький інститут кольору Pantone представив головний тон 2023 року – Viva Magenta (18-1750), в Україні його порівняли із кольором нашої національної страви – борщу. Це яскравий мікс малинового та червоного відтінків, який розбавить базові кольори вашого гардеробу.
Головний колір 2023 року може бути основою для монохромного лука або бути ефектним акцентом в образі. Особливо шикарний відтінок Viva Magenta виглядає на виробах зі шкіри. Які образи можна створити з наймоднішим кольором, розповідає стилістка під ніком anna.le.nova у Instagram.
Стилістка зазначає, що карміновий червоний відтінок Viva Magenta скоро буде всюди, тому варто трохи надихнутися та потренувати наочність. Наприклад, цей тон червоного чудово поєднується з такими кольорами, як блакитний, білий, чорний, сірий. Напрочуд гармонійні шкіряний одяг та аксесуари такого відтінку, у тому числі лаковий. Якщо ж трендовий тон вам особливо припав до душі, то ви можете наслідувати приклад стрітстайлерів і створити стильний тотал лук у тоні Viva Magenta.
Нагадаємо, кольором 2022 року був блакитно-бузковий тон під назвою Veri Peri.
Раніше "Телеграф" розповідав, які кольори в топі взимку 2022-2023. Рожевий ще залишається на піку, але його незабаром витіснить червоний. Тоді як святковий металік йде поряд із готичним чорним.