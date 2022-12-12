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"Шик і блиск": названо вид штанів, який особливо актуальний напередодні свят (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Акцентні штани — зимовий тренд 2023 року Новина оновлена 12 грудня 2022, 17:11
Акцентні штани — зимовий тренд 2023 року. Фото Колаж "Телеграфа"

Ці моделі штанів можна з упевненістю назвати нарядними

У контексті макротренду на "шик і блиск" окремою категорією стилісти виділяють акцентні штани, які цього року і, зокрема, напередодні свят, особливо актуальні.

Експерт в області моди Катерина зазначає, що під актуальною акцентністю слід мати:

  • паєтки та стрази
  • пір’я
  • люрекс
  • відтінки металік
  • глянсова шкіра
  • прозорість
  • мереживна фактура, і все, що можна назвати нарядним

Це може бути і брючний костюм, і окремо штани з ошатним топом іншого кольору/текстури, і штани з більш "спокійним" верхом. Варіантів маса. Такі штани цілком доречно вдягнути і на менш урочистий захід.

блискучі штани

Фасон штанів може бути абсолютно будь-яким. Це і кльош, і палаццо, і прямі, і довгі, і вкорочені.

блискучі штани
блискучі штани
блискучі штани
блискучі штани
блискучі штани
шкіряні штани
блискучі штани
прозорі штани

Раніше "Телеграф" писав, які спідниці у тренді взимку 2023 року. Вони і стильні, і добре утеплюють.

Теги:
#Мода #Штани #Тренди