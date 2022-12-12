"Шик і блиск": названо вид штанів, який особливо актуальний напередодні свят (фото)
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Ці моделі штанів можна з упевненістю назвати нарядними
У контексті макротренду на "шик і блиск" окремою категорією стилісти виділяють акцентні штани, які цього року і, зокрема, напередодні свят, особливо актуальні.
Експерт в області моди Катерина зазначає, що під актуальною акцентністю слід мати:
- паєтки та стрази
- пір’я
- люрекс
- відтінки металік
- глянсова шкіра
- прозорість
- мереживна фактура, і все, що можна назвати нарядним
Це може бути і брючний костюм, і окремо штани з ошатним топом іншого кольору/текстури, і штани з більш "спокійним" верхом. Варіантів маса. Такі штани цілком доречно вдягнути і на менш урочистий захід.
Фасон штанів може бути абсолютно будь-яким. Це і кльош, і палаццо, і прямі, і довгі, і вкорочені.
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