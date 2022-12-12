Перли – тренд новорічної моди: топ-10 дивовижних суконь, в яких ви блищатимете на будь-якій вечірці (фото)

Перлинні елементи на сукнях виглядають стильно та дорого

Напередодні різдвяних та новорічних свят можна задуматися про те, в якому вигляді ви зустрічатимете Новий рік 2023. Заздалегідь варто продумати і святковий манікюр, і бездоганний макіяж. Найважливіше, звичайно, підібрати вбрання, сукня для новорічної вечірки підійде ідеально.

Тренди новорічної моди цього року радують різноманітністю, і якщо вам "приїлися" паєтки, то зверніть увагу на перли. Вони додадуть вашому наряду витонченості. Топ-10 прикрашених перлами суконь, які зроблять вас королевою новорічної ночі, публікує stylist.

Колись перли асоціювалися з манірністю і правильністю, але зараз вони є ідеальною прикрасою, яка покращить будь-яке вбрання. Звичайно, щоб знизити витрати, більшість брендів схиляються до використання пластикових перлів, тож не думайте, що ваше вбрання усипане морськими знахідками.

Цього року актуальні як щедро прикрашені розсипами перлів сукні, так і моделі з мінімалістичними перлинними вкрапленнями. Особливо багато виглядають вироби, прикрашені перлами вручну. У моді як довжина міні, так і міді з максі, тому вибирайте ту, в якій буде найзручніше.

Неймовірне перлинне оздоблення сукні

Розшита вручну сукня-піджак

Соковитий колір

Сукня-комбінація – завжди хороша ідея

Чорний та білий – вічна класика

Модний квадратний виріз

Сміливий образ — чудова ідея для святкової вечірки

Дуже повітряний та ніжний образ

Суворий силует і шикарне оздоблення

Шик та блиск — те, що треба для зустрічі 2023 року

Раніше "Телеграф" розповідав про головні тренди новорічної моди цього сезону. Але також ми писали про те, як не припуститися помилки при створенні образу на Новий рік 2023.