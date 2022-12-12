Рус

Перли – тренд новорічної моди: топ-10 дивовижних суконь, в яких ви блищатимете на будь-якій вечірці (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Новорічне вбрання важливе для кожної модниці Новина оновлена 12 грудня 2022, 20:28
Новорічне вбрання важливе для кожної модниці. Фото pixabay.com

Перлинні елементи на сукнях виглядають стильно та дорого

Напередодні різдвяних та новорічних свят можна задуматися про те, в якому вигляді ви зустрічатимете Новий рік 2023. Заздалегідь варто продумати і святковий манікюр, і бездоганний макіяж. Найважливіше, звичайно, підібрати вбрання, сукня для новорічної вечірки підійде ідеально.

Тренди новорічної моди цього року радують різноманітністю, і якщо вам "приїлися" паєтки, то зверніть увагу на перли. Вони додадуть вашому наряду витонченості. Топ-10 прикрашених перлами суконь, які зроблять вас королевою новорічної ночі, публікує stylist.

Колись перли асоціювалися з манірністю і правильністю, але зараз вони є ідеальною прикрасою, яка покращить будь-яке вбрання. Звичайно, щоб знизити витрати, більшість брендів схиляються до використання пластикових перлів, тож не думайте, що ваше вбрання усипане морськими знахідками.

Цього року актуальні як щедро прикрашені розсипами перлів сукні, так і моделі з мінімалістичними перлинними вкрапленнями. Особливо багато виглядають вироби, прикрашені перлами вручну. У моді як довжина міні, так і міді з максі, тому вибирайте ту, в якій буде найзручніше.

Сукня з перлами на Новий рік 2023
Неймовірне перлинне оздоблення сукні
Сукня-піджак з перлами на Новий рік 2023
Розшита вручну сукня-піджак
Фіолетова сукня на Новий рік 2023
Соковитий колір
Сукня-комбінація на Новий рік 2023
Сукня-комбінація – завжди хороша ідея
Чорно-біла сукня на Новий рік 2023
Чорний та білий – вічна класика
Чорна сукня на Новий рік 2023
Модний квадратний виріз
Рожеве плаття на Новий рік 2023
Сміливий образ — чудова ідея для святкової вечірки
Синє плаття на Новий рік 2023
Дуже повітряний та ніжний образ
Біла розшита сукня на Новий рік 2023
Суворий силует і шикарне оздоблення
Біла блискуча сукня на Новий рік 2023
Шик та блиск — те, що треба для зустрічі 2023 року

Раніше "Телеграф" розповідав про головні тренди новорічної моди цього сезону. Але також ми писали про те, як не припуститися помилки при створенні образу на Новий рік 2023.

Теги:
#Мода #Новий рік #Плаття