Як носити один із самих гарячих трендів зими 2022/2023: добірка стильних образів з шубою (фото)
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Штучна чи натуральна - обирати вам
Після сезону спаду шуба знову повернулась в гарячі тренди!
Актуальна шуба цього сезону повністю нагадує вінтажну з 80-90-х років, або може і бути вінтажною. Про це говорить український персональний стиліст Ната Москаленко. За її словами, так можна підтримати тенденцію на екологічність та апсайклінг. І при цьому виглядати будете мега стильно!
Як створити класні образи з шубою
Раніше "Телеграф" розповідав, із чим не можна носити такі актуальні пуховики. Дізнайтеся, як стилізувати верх з низами.