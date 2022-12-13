Як носити один із самих гарячих трендів зими 2022/2023: добірка стильних образів з шубою (фото)

Штучна чи натуральна - обирати вам

Після сезону спаду шуба знову повернулась в гарячі тренди!

Актуальна шуба цього сезону повністю нагадує вінтажну з 80-90-х років, або може і бути вінтажною. Про це говорить український персональний стиліст Ната Москаленко. За її словами, так можна підтримати тенденцію на екологічність та апсайклінг. І при цьому виглядати будете мега стильно!

Як створити класні образи з шубою

Раніше "Телеграф" розповідав, із чим не можна носити такі актуальні пуховики. Дізнайтеся, як стилізувати верх з низами.