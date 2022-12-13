Нікуди без вирізів і блискіток: названо яскраві тренди новорічного образу (фото)

Стрази, паєтки, блискітки — все яскраве вітається

Зовсім скоро новорічне свято увірветься в наше життя і, звичайно ж, у ці дні хочеться бути найкрасивішою, неймовірною та індивідуальною. У цей період робимо акцент на "шику і блиску".

Стилісти назвали актуальні вбрання у це чудове свято, пишуть у блозі про моду vami.ideas. Насправді трендів безліч.

Яскраві, атласні сукні, жакети

Виглядатимуть чудово і дуже святково. Або ж можна додати яскраві елементи: взуття, сумка.

Сукня з прозорими вставками

Можна вибрати на рукавах, поясі, спині. Для найсміливіших підійдуть навіть повністю прозорі вбрання.

Вирізи

Найактуальніший варіант вбрання. Сукня може бути будь-якого фасону, головне щоб вирізи були стриманими.

Стрази, паєтки, блискітки

Ви можете вибрати цілий образ, а можете окремі елементи, які зроблять яскравий святковий акцент у ваш аутфіт.

Пір’я

Ними можна прикрашати все, що бажаєте: сукні, топи, штани, спідниці. І навіть аксесуари: сережки, сумки, брошки.

Сукня-страплес

Без бретелей. Дуже красиво і жіночно виглядають відкриті ключиці. Можна додати великі сережки, чокер або інші об’ємні аксесуари.

Сукня максі

Прямо до самої підлоги. Фасон може бути і вільним, і обтислим. Розріз на нозі вітається.

Оксамит

Можна брючний варіант або асиметричне плаття. Додайте аксесуари, великі сережки або брошку. Як варіант, можна використовувати довгу оксамитову накидку на сукню.

Нагадаємо, що при виборі новорічного вбрання слід звертати увагу не лише на модні тенденції, а й на антитренди, які можуть зруйнувати ваш святковий образ.