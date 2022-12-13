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Нікуди без вирізів і блискіток: названо яскраві тренди новорічного образу (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Тренди святкових образів на Новий рік-2023 Новина оновлена 13 грудня 2022, 11:11
Тренди святкових образів на Новий рік-2023. Фото freepik.com

Стрази, паєтки, блискітки — все яскраве вітається

Зовсім скоро новорічне свято увірветься в наше життя і, звичайно ж, у ці дні хочеться бути найкрасивішою, неймовірною та індивідуальною. У цей період робимо акцент на "шику і блиску".

Стилісти назвали актуальні вбрання у це чудове свято, пишуть у блозі про моду vami.ideas. Насправді трендів безліч.

Яскраві, атласні сукні, жакети

Виглядатимуть чудово і дуже святково. Або ж можна додати яскраві елементи: взуття, сумка.

Яскраві, атласні сукні, жакети

Сукня з прозорими вставками

Можна вибрати на рукавах, поясі, спині. Для найсміливіших підійдуть навіть повністю прозорі вбрання.

Сукня з прозорими вставками

Вирізи

Найактуальніший варіант вбрання. Сукня може бути будь-якого фасону, головне щоб вирізи були стриманими.

Вирізи на сукню

Стрази, паєтки, блискітки

Ви можете вибрати цілий образ, а можете окремі елементи, які зроблять яскравий святковий акцент у ваш аутфіт.

Стрази, паєтки, блискітки на сукні

Пір’я

Ними можна прикрашати все, що бажаєте: сукні, топи, штани, спідниці. І навіть аксесуари: сережки, сумки, брошки.

сукня з пір’ям

Сукня-страплес

Без бретелей. Дуже красиво і жіночно виглядають відкриті ключиці. Можна додати великі сережки, чокер або інші об’ємні аксесуари.

Сукня-страплес

Сукня максі

Прямо до самої підлоги. Фасон може бути і вільним, і обтислим. Розріз на нозі вітається.

Сукня максі

Оксамит

Можна брючний варіант або асиметричне плаття. Додайте аксесуари, великі сережки або брошку. Як варіант, можна використовувати довгу оксамитову накидку на сукню.

Оксамит вбрання

Нагадаємо, що при виборі новорічного вбрання слід звертати увагу не лише на модні тенденції, а й на антитренди, які можуть зруйнувати ваш святковий образ.

Теги:
#Мода #Новий рік #Тренди