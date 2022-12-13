Клітина, смуги та зебра: які принти на піку трендів узимку 2022-2023 (фото)

Стилістка закликала не боятися принтованого одягу та взуття

У холодну пору року ми часто обходимося речами спокійних і навіть похмурих відтінків. Однак не варто відкладати яскравий леопардовий принт або різнокольорове смугасте забарвлення на літо. Одяг та взуття з принтом вдало доповнить ваш базовий зимовий гардероб.

У моді взимку 2022-2023 маса принтів, починаючи від класичної клітини й закінчуючи різними анімалістичними. На яке забарвлення звернути увагу цього сезону та які принтовані речі вибрати для стильного зимового образу, розповідає модний блог watchingukraine у Instagram.

Так, вдало виглядає принт на шубах зі штучного хутра. Цей верхній одяг навряд чи назвеш базовим, але в такій шубі ви не залишитеся непоміченою. Вибирайте клітинку чи анімалістичний принт.

Стильні зимові шуби

Шарф – важливий зимовий аксесуар, що ідеально підходить для акценту в образі. У моді клітка, горох чи логотипи.

Шарф як акцент образу

Головний убір, чи то шапка, панама чи капор, теж може бути не однотонним. Особливо стильно виглядає смужка чи тваринний принт.

Шапка не обов’язково має бути однотонною

Якщо ви звикли купувати на зиму одну пару чорних черевиків, варто розбавити свій взуттєвий гардероб акцентними моделями. Не втрачає актуальності зміїний принт або забарвлення а-ля зебра та корова.

Взуття — головна "родзинка" образів

Раніше "Телеграф" розповідав, яке взуття на піку тенденцій цього зимового сезону. У моду повернулися уггі й не лише. А також ми писали, як вибрати найтрендовіший шарф на холодну пору року.