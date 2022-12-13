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Оксамит знову в моді: топ-11 дивовижних суконь, які підійдуть для свят і не тільки (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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У Новий рік хочеться виглядати чудово
У Новий рік хочеться виглядати чудово. Фото pinterest.com

Оксамитова сукня зробить ваш святковий образ незабутнім

Не має значення, де і з ким ви зустрінете Новий рік 2023, варто продумати святковий лук до найменших деталей. Традиційно в топі трендів святкової моди блискітки, стрази та паєтки, але є і більш вишуканий варіант – оксамит. Цей матеріал виглядає багато і прикрасить кожну.

Ідеально для зустрічі свят підійде сукня, а оксамитова сукня – безпрограшний варіант. Можна вибрати таку модель, щоб одягнути річ і в новорічну ніч, і носити після. Варто придивитися як мінімум до 11 приголомшливих суконь з оксамиту, пише popsugar.

Оксамит одночасно розкішна та зручна для носіння тканина. Це ідеальний вибір для зимового вбрання, яке буде актуальним довгі роки. Цього сезону в моді сукні-комбінації та асиметричні подоли, а також насичені глибокі відтінки, які ідеально підходять для всіх святкових вечірок. Ви можете вибрати сексуальну оксамитову міні-сукню або надіти фасон з довжиною міді та навіть максі. Червоний, зелений, синій чи рожевий – колір вибирайте на свій смак. Оксамитова сукня буде доречною не лише на домашній вечері, а й на корпоративі до Нового року. Оксамит дуже універсальний і, здається, створений для святкового вбрання.

Синя сукня з оксамиту
Максі знову в моді
Сукня з оксамиту рожева
Рожевий — тренд сезону
Сукня з оксамиту чорна
Ідеальна маленька чорна сукня
Сукня з оксамиту рожева
Не забудьте про прикраси та яскраву пару туфель
Сукня-комбінація з оксамиту
Сукня-комбінація – вічна класика
Сукня з оксамиту з драпіруванням
Драпірування прикрасить вбрання
Сукня з оксамиту міні
Міні — для найсміливіших модниць
Сукня з оксамиту синя
Яруси додадуть романтичності образу
Сукня з оксамиту в підлогу
Сукня для особливих випадків
Сукня з оксамиту зелена
Неймовірний смарагдовий колір
Сукня з оксамиту червона
Дуже стильний образ

Раніше "Телеграф" розповідав, що ще однією гарною ідеєю для стильного образу на Новий рік 2023 стане сукня, прикрашена перлами. Якщо ж ви віддаєте перевагу штанам, тобто чудовий святковий варіант є і для вас.

Теги:
#Новий рік #Плаття #Оксамит