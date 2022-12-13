Оксамит знову в моді: топ-11 дивовижних суконь, які підійдуть для свят і не тільки (фото)

Оксамитова сукня зробить ваш святковий образ незабутнім

Не має значення, де і з ким ви зустрінете Новий рік 2023, варто продумати святковий лук до найменших деталей. Традиційно в топі трендів святкової моди блискітки, стрази та паєтки, але є і більш вишуканий варіант – оксамит. Цей матеріал виглядає багато і прикрасить кожну.

Ідеально для зустрічі свят підійде сукня, а оксамитова сукня – безпрограшний варіант. Можна вибрати таку модель, щоб одягнути річ і в новорічну ніч, і носити після. Варто придивитися як мінімум до 11 приголомшливих суконь з оксамиту, пише popsugar.

Оксамит одночасно розкішна та зручна для носіння тканина. Це ідеальний вибір для зимового вбрання, яке буде актуальним довгі роки. Цього сезону в моді сукні-комбінації та асиметричні подоли, а також насичені глибокі відтінки, які ідеально підходять для всіх святкових вечірок. Ви можете вибрати сексуальну оксамитову міні-сукню або надіти фасон з довжиною міді та навіть максі. Червоний, зелений, синій чи рожевий – колір вибирайте на свій смак. Оксамитова сукня буде доречною не лише на домашній вечері, а й на корпоративі до Нового року. Оксамит дуже універсальний і, здається, створений для святкового вбрання.

Максі знову в моді

Рожевий — тренд сезону

Ідеальна маленька чорна сукня

Не забудьте про прикраси та яскраву пару туфель

Сукня-комбінація – вічна класика

Драпірування прикрасить вбрання

Міні — для найсміливіших модниць

Яруси додадуть романтичності образу

Сукня для особливих випадків

Неймовірний смарагдовий колір

Дуже стильний образ

Раніше "Телеграф" розповідав, що ще однією гарною ідеєю для стильного образу на Новий рік 2023 стане сукня, прикрашена перлами. Якщо ж ви віддаєте перевагу штанам, тобто чудовий святковий варіант є і для вас.