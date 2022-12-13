Екошкіра та оверсайз: топ-10 пуховиків, які на піку трендів узимку 2022-2023 (фото)

Пуховик, мабуть, найпрактичніший та універсальний варіант зимового верхнього одягу

У холодну пору року особливу увагу ми приділяємо вибору верхнього одягу. Якщо ви шукаєте одночасно красивий і зручний варіант, то пуховик підійде ідеально. Зимова куртка стане частиною більшості сезонних образів, тому важливо вибрати актуальний крій пуховика.

Про те, які пуховики у тренді взимку 2022-2023, розповідає видання popsugar. Варто звернути увагу щонайменше на 10 моделей. У модному пуховику ви почуватиметеся впевнено і не замерзнете навіть у сильний мороз.

Затишна стьобана пухова куртка ізолює від холоду, а якщо вибрати актуальний фасон, то й зробить королевою стилю в будь-яку погоду. У моді як ультракороткі пуховики – останній тренд, так і класичніші фасони, що тяжіють до спортивного стилю. Здорово, що бренди подбали не лише про нові силуети, а й представляють вироби із водонепроникних матеріалів, що дуже практично.

У трендах пуховики з екошкіри, які зроблять ваш образ зухвалішим. Тим, хто хоче відійти від модного оверсайзу та об’ємності, сподобаються моделі курток із поясом – вони чудово підкреслюють талію. У кольорах обмежуватися не варто: актуальний як чорний, бежевий чи сірий, так блакитний, рожевий та помаранчевий.

Практичний пуховик

Шкіра – тренд сезону

Рожевий залишається одним із наймодніших кольорів

Пояс підкреслить стрункість силуету

Не бійтеся яскравих кольорів узимку

Спортивний варіант

У моді вкорочений фасон

Більш базовий крій

Затишна зимова куртка

Яскравий пуховик на теплішу погоду

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