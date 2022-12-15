Хітяри зими-2023: Андре Тан назвав чоботи, з якими можна побудувати стильний образ (фото)

Якщо ви ще не купили собі зимові чоботи – придивіться до цих стильних варіантів

Чоботи — це стильне взуття, яке зараз на піку своєї популярності та актуальності.

Український дизайнер Андре Тан розповів, які моделі чобіт перебувають у трендах цієї зими. Якщо хочете завжди складати стильний образ у морозні дні, слід знати, з якими чоботями та іншими предметами гардероба можна підвищити градус стилю та ловити захоплені погляди чоловіків.

Чоботи-труби

Від звичної моделі взуття вони відрізняються тим, що вони не мають блискавки із застібкою і ширина халяви рівномірна по всій довжині. Комбінуйте з класичною вечірньою сукнею та шубою або вузькими штанами з кардиганом.

Чоботи-панчохи

Це зворотний тренд, що нагадує комбінацію панчіх і черевиків, що щільно прилягають до ніг. Така модель підійде тим, кому хочеться зробити акцент на струнких ногах. Комбінуйте з трикотажними сукнями, мініспідницями, шортами.

Челсі

Черевики челсі не здають позиції ось уже який сезон — краще носити і зі спідницями, і з сукнями, і з широкими штанами, і зі скінні. Це коротка модель черевиків, як правило, із круглим носом. Абсолютна хітяра – челсі з квадратним мисом.

Жокейські чоботи

Кінна естетика — хітяра цього сезону. Трендсеттери стилізують аристократичне взуття з повітряними сукнями, стьобаними куртками та легінсами, трикотажними костюмами або офісним дрес-кодом.

Чоботи на платформі

У моду знову повернулася платформа. Дизайнери експериментують не лише з босоніжками, а й із чоботями.

Раніше "Телеграф" писав про те, що світові дизайнери впровадили свої ідеї та привнесли в моду нові тренди на сукні зимою. Ми писали, які сукні будуть у тренді цієї зими.