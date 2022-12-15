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Названо найтрендовіші кардигани на зиму-2023: як вони виглядають (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Модні кардигани 2022/2023
Модні кардигани 2022/2023. Фото dazeknit.com

У моді приталені або напівприталені у стилі 90-х із тонкого трикотажу

У топ трендів зимового гардероба входить безліч речей. Наприклад, кардиган — подовжений жакет прямого крою, зазвичай в’язаний і з ґудзиками, ідеально підійде як верхній шар до повсякденних образів.

Як розповіла персональний стиліст Ната Москаленко, актуальні кардигани цього сезону поділяються на три види:

  • стримані та зібрані в стилі "преппі", які відмінно виглядатимуть у поєднанні з сорочками та футболками;
  • жіночі приталені або напівприталені в стилі 90-х із тонкого трикотажу, які носимо на білизні, розстібаючи нижні ґудзики трохи вище за талію;
  • затишні, об’ємні середньої та максі довжини, які можна носити як верхній шар одягу з водолазками, сорочками та светрами.
дівчина в сірий кардиган
дівчина в болотяному кардигану
дівчина в кардиган в смужку
дівчина в бежевий кардиган
дівчина в сірий кардиган
дівчина в кавовому кардигану
дівчина в червоний кардиган

Зазначимо, що дизайнери на повну силу привносять в моду нові тенденції в зимову пору. Раніше "Телеграф" розповідав, які сукні будуть у тренді цієї зими.

Теги:
#Мода #Тренди #Кардигани