Підійдуть усім без винятку: топ-3 ідеальних відтінків помад

Знайти ідеальну помаду — завдання цілком вирішуване

Щоб завершити свій образ, потрібно зробити "правильний" макіяж. Однак часто дівчата забувають, що тренди мейк-апу також можуть застаріти, і з ними потрібно попрощатися, або просто не вміють підібрати собі правильні відтінки косметики. Сьогодні ми хочемо розповісти про три кольори помад, які підходять абсолютно всім.

Ця трійка відтінків стане вашими рятувальниками, якщо ви вже довгий час не можете підібрати собі ту саму помаду, повідомляє Ukr.Media. Так що спокійно можете купувати одну з них, а то й усі три, і блищати як у будні, так і у свята.

Топ-3 помади, які йдуть усім

Класичний червоний — такий відтінок підійде до будь-якого типу та кольору обличчя. Глибокий червоний колір прикрасить як власниць темного волосся, так і світловолосих жінок, і надасть їм яскравості та ефектності. Не варто вибирати помаду з домішкою коричневого чи оранжевого. Краще звернути увагу на чистий колір або холодні відтінки.

Нюдовий — така помада також універсальна, адже теж підходить абсолютно всім. Її можна вибирати, як молодим дівчатам, так жінкам у більш дорослому віці. Головне — вибирати ті відтінки, які схожі на ваш природний колір губ. При цьому можна орієнтуватися на колір вашої шкіри: холодному підійде косметика з блакитним пігментом (рожево-бежевий, запорошена троянда), а теплому — з червоним (карамельний латте, персиковий).

Ніжно-рожевий відтінок – такі помади чудово вписуються практично у будь-який образ. Рожеві помади не акцентують на собі увагу, проте при цьому все одно виділяють губи, роблячи їх ніжними та свіжими. Щобільше, рожевий ще молодить.

Раніше "Телеграф" розповідав про стрижки, які підійдуть під практично будь-який тип обличчя і будуть модними взимку 2023 року. А також ми писали, які зачіски зараз актуальні – хвіст Барбі, химерні кіски, французький твіст і не лише.