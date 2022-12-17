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Жодного хутра та шапок з декором: головні зимові антитренди 2023 року (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Антитренди зими 2023 Новина оновлена 17 грудня 2022, 13:09
Антитренди зими 2023. Фото pexels.com

Негайно відмовляйтеся від таких речей, щоб не виглядати старомодно

Перш ніж збирати зимовий гардероб, потрібно ознайомитися з усіма трендами і що немало важливо антитрендами нового сезону. Що не варто одягати холодними зимовими днями 2023 року — розповідаємо далі.

Стиліст Ольга Льдокова у своєму модному блозі в Інстаграм поділилася невеликою добіркою речей, які варто прибрати зі свого гардероба на 2023 рік. У таких речах ви виглядатимете старомодно і несмачно. Позбавляйтеся їх без докорів совісті.

Антитренди зими 2023

  • об’ємні екошуби — зверніть увагу на більш елегантні моделі.
Антитренди зими 2023
  • шапки біні великої в’язки — краще вибрати більш універсальний варіант.
Антитренди зими 2023
  • шапки з декором — будь-який зайвий декор, логотипи чи помпони виглядають недоречно.
Антитренди зими 2023
  • тонкий трикотаж навипуск — їх краще заправляти, адже вони обтягують силует.
Антитренди зими 2023
  • чоботи гармошкою — якщо вона природна, то питань немає, а ось варіанти зі спеціальними складками носити не варто.
Антитренди зими 2023
  • короткий шарф — ніяких коротких довжин цього сезону.
Антитренди зими 2023
  • маленькі сумочки — з великим верхнім одягом виглядають непомірно.
Антитренди зими 2023
  • хутро на каптурі, кишенях, взутті — краще відстебнути, якщо є можливість.
Антитренди зими 2023
  • тонкі прозорі колготки із зимовим одягом. Краще надягайте тільки щільні – і тепло і доречніше до шуб, дублянок, пуховиків.
  • сумки з тонкими ремінцями виглядатимуть недоречно з об’ємним зимовим одягом.

Раніше "Телеграф" розповідав, які речі мають бути у зимовому гардеробі у модниць цього сезону. А також ми писали, яке взуття в моді взимку 2022-2023 і як вибрати стильну та багатофункціональну пару.

Теги:
#Мода #Жіноча мода #Антітренд