Жодного хутра та шапок з декором: головні зимові антитренди 2023 року (фото)

Негайно відмовляйтеся від таких речей, щоб не виглядати старомодно

Перш ніж збирати зимовий гардероб, потрібно ознайомитися з усіма трендами і що немало важливо антитрендами нового сезону. Що не варто одягати холодними зимовими днями 2023 року — розповідаємо далі.

Стиліст Ольга Льдокова у своєму модному блозі в Інстаграм поділилася невеликою добіркою речей, які варто прибрати зі свого гардероба на 2023 рік. У таких речах ви виглядатимете старомодно і несмачно. Позбавляйтеся їх без докорів совісті.

Антитренди зими 2023

об’ємні екошуби — зверніть увагу на більш елегантні моделі.

шапки біні великої в’язки — краще вибрати більш універсальний варіант.

шапки з декором — будь-який зайвий декор, логотипи чи помпони виглядають недоречно.

тонкий трикотаж навипуск — їх краще заправляти, адже вони обтягують силует.

чоботи гармошкою — якщо вона природна, то питань немає, а ось варіанти зі спеціальними складками носити не варто.

короткий шарф — ніяких коротких довжин цього сезону.

маленькі сумочки — з великим верхнім одягом виглядають непомірно.

хутро на каптурі, кишенях, взутті — краще відстебнути, якщо є можливість.

тонкі прозорі колготки із зимовим одягом. Краще надягайте тільки щільні – і тепло і доречніше до шуб, дублянок, пуховиків.

сумки з тонкими ремінцями виглядатимуть недоречно з об’ємним зимовим одягом.

Раніше "Телеграф" розповідав, які речі мають бути у зимовому гардеробі у модниць цього сезону. А також ми писали, яке взуття в моді взимку 2022-2023 і як вибрати стильну та багатофункціональну пару.