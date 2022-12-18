Не надумайте надягати у новорічну ніч! Сім святкових суконь, які вас старять (фото)

У цих образах виглядатимете неактуально

Новий рік — це свято у вечірньому вбранні. А ще, вечірню сукню дуже важко вибрати. У магазинах всього повно. Але це все часто пахне нафталіном.

Якщо ви ще не купили собі вбрання, все відкладаєте на останню хвилину, стиліст Тетяна Бєлявіна розповіла про антитренди святкових суконь, щоб не прикупити собі чогось такого застарілого.

ПРОЗОРІ РУКАВИ

У моді, але цей тренд дизайнери можуть інтерпретувати по-різному. Якщо рукава з гіпюру, а в сукні багато інших деталей, наприклад, бантики, оборки та інші принади, то проходимо повз. Чим лаконічніше, тим краще.

Бахрома

Можливо скрізь, але не варто уподібнюватися фіранці. На фото нижче, в образах бахрома є, але не по всій сукні.

БЛИСК

Б’є всі рекорди котрий рік. Звертаємо увагу на щільність тканини, щільне прилягання підкреслить всі особливості фігури. Довжина рукавів і сукні теж має значення, тільки блиск не означає, що ви в тренді.

ГІПЮР

Це біль. Так люблять його наші жінки і стільки антистильних варіантів, що хороші практично не знайти. Не ризикуйте. Не вмієте вибирати актуальний варіант з гіпюром, краще використовуйте блиск або комбіновані варіанти.

ГІПЮРОВІ ВСТАВКИ

Те саме, що й гіпюр. Уникаємо. Беріть цікавим кроєм, а не цікавенькими вставками.

ПРИНТ

Гепард, звичайно, у моді, але якщо він натуральний, то викликає непотрібні асоціації. Вибирайте стилізований. Вишивка, квіти — дуже легко промахнутися, якщо ви не фахівець.

BABY DOLL

Baby doll, поділ різної довжини – не найкращі варіанти. Зверніть увагу на сучасні вирізи та рукава.

Нагадаємо, що при виборі новорічного вбрання слід звертати увагу не лише на модні тенденції, а й на антитренди, які можуть зруйнувати ваш святковий образ.