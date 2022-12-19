Як носити чорний колір, щоб не виглядати похмуро: чотири важливі правила (фото)

З чорним можна створити дуже стильні образи

Цього зимового сезону в моді не тільки колір 2023 року Viva Magenta, актуальними залишаються й інші відтінки базового гардеробу на холодний сезон. Досить універсальним вважається чорний колір, але іноді він може зробити образ занадто похмурим. Тож варто пам’ятати про кілька стилістичних нюансів.

Про правила, які допоможуть створити стильний образ із чорним кольором, розповідає модний блог pumpyourstyle.studio у Instagram. Стилісти зазначають, що total black аутфіти не завжди грають вам на руку. А думка про те, що чорний пасує всім і до всього, може бути помилковою.

За словами стилістів, чорний має здатність акцентувати увагу на портретній зоні, що іноді може підкреслити те, що ми так старанно хочемо приховати (темні кола та нерівності тону шкіри). Є невеликі стилістичні правила, щоб носити чорний зі смаком:

Чорний далі від портретної зони. При виборі плечового виробу намагайтеся відсунути чорний від обличчя. Хороша ідея – V-виріз.

Фактури та тканини. Напівпрозорі й блискучі фактури мають набагато м’якший вплив на тіні обличчя.

Біла смужка врятує образ. Біла футболка під чорний светр — ідеальна формула, що освіжає обличчя.

Светр на плечі. Для того, щоб нівелювати ефект чорного, достатньо накинути светр на плечі (колір светра має бути у відтінку, який вам пасує). Такого ж ефекту можна досягти накинувши хустку.

Хустка перенесе акцент

Чорний може виглядати по-різному

При складанні образу з чорним слід пам’ятати про портретну зону

Додайте світлі тони

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