Прикраси, які зроблять стильним навіть найпростіший новорічний образ (фото)
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Названо тренди прикрас, які перетворять вас на найстильнішу даму в новорічну ніч
Прикраси не важливі. Багато хто робить акцент на одязі чи взутті, думаючи, що прикраси не відіграють жодної ролі в образі. Але це не так. Якщо не хочете роздратувати символ 2023 року — Водяного Кролика, потрібно знати, в яких прикрасах не можна зустрічати цей Новий рік.
Неактуальні прикраси зіпсують будь-який образ, зазначає стиліст Ірина Катихіна. У той час як актуальні – здатні зробити стильним навіть найпростіший аутфіт.
Перли
Кристали
Квіти
Масивні прикраси
Великі браслети
Багатошаровість
Чокери
Раніше стилісти розповіли, які штани особливо актуальні для святкових образів. Їх можна з упевненістю назвати нарядними.
Також ми писали, що про новорічне вбрання потрібно подбати вже зараз. Раніше було представлено добірку стильних, новорічних образів на різний бюджет та на будь-який смак.
Нагадаємо, що при виборі новорічного вбрання слід звертати увагу не лише на модні тенденції, а й на антитренди, які можуть зруйнувати ваш святковий образ.