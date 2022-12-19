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Прикраси, які зроблять стильним навіть найпростіший новорічний образ (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Модні прикраси на Новий рік-2023 - як виглядати стильною Новина оновлена 19 грудня 2022, 11:29
Модні прикраси на Новий рік-2023 - як виглядати стильною. Фото freepik.com

Названо тренди прикрас, які перетворять вас на найстильнішу даму в новорічну ніч

Прикраси не важливі. Багато хто робить акцент на одязі чи взутті, думаючи, що прикраси не відіграють жодної ролі в образі. Але це не так. Якщо не хочете роздратувати символ 2023 року — Водяного Кролика, потрібно знати, в яких прикрасах не можна зустрічати цей Новий рік.

Неактуальні прикраси зіпсують будь-який образ, зазначає стиліст Ірина Катихіна. У той час як актуальні – здатні зробити стильним навіть найпростіший аутфіт.

Перли

Перли

Кристали

Кристали

Квіти

Квіти

Масивні прикраси

Масивні прикраси

Великі браслети

Великі браслети

Багатошаровість

Багатошаровість прикрас

Чокери

Чокери

Раніше стилісти розповіли, які штани особливо актуальні для святкових образів. Їх можна з упевненістю назвати нарядними.

Також ми писали, що про новорічне вбрання потрібно подбати вже зараз. Раніше було представлено добірку стильних, новорічних образів на різний бюджет та на будь-який смак.

Нагадаємо, що при виборі новорічного вбрання слід звертати увагу не лише на модні тенденції, а й на антитренди, які можуть зруйнувати ваш святковий образ.

Теги:
#Мода #Прикраси #Новий рік