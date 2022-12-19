І тепло, і красиво: як носити супермодну цієї зими вінтажну шубу (фото)
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Вінтажна шуба додасть вашому зимовому гардеробу родзинку
Якщо ви любите натуральне хутро, але переживаєте за екологічність, то тенденція до апсайклінгу – повторного використання – набирає все більше обертів у модних колах і вирішує це питання. Саме вінтажна шуба – один із головних трендів зими 2022-2023.
Як пише стилістка Ельвіра в модному блозі mooneliya в Instagram, шуби зі штучного хутра замінили натуральні та міцно зайняли свої позиції в модній індустрії. Однак у новому сезоні набули нової хвилі актуальності модні колись шуби. Можливо, трендова "новинка" висить у шафі вашої мами.
За словами стилістки, практично всі дизайнери відмовилися від використання натурального хутра у своїх колекціях. У масмаркетах представлений найширший вибір штучних шуб різних фасонів і кольорів.
"Штучне хутро — це, звичайно, гуманна альтернатива натуральному. Тепер не доводиться вбивати тварин заради створення хутряних виробів. Але... штучне хутро не таке вже й нешкідливе для нашої екології. Воно розкладатиметься століттями, виділяючи мікропластик. А переробити синтетику дуже складно", — пояснює стилістка.
Але в модній індустрії знайшли вихід: у моду увійшли вінтажні шуби з натурального хутра. Йдеться про шуби б/в, які були в гардеробі наших мам та бабусь. Крім того, подібні речі можна пошукати на ресейл-платформах, у вінтажних магазинах або секонд-хендах.
Виглядає вінтажна шуба приголомшливо і добре зігріває в мороз. Завдяки іншим актуальним речам та взуттю лук не буде застарілим.
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