Взуттєві тренди 2023: які чоботи, кросівки та туфлі будуть на піку моди у новому році (фото)

Деякі тренди вже добре знайомі, а якісь фасони представлені вперше

На відміну від тенденцій в одязі, фасони взуття залишаються незміннішими з роками, і хороша пара взуття прослужить вам набагато довше, ніж ультратрендова сукня. Однак у кожній категорії, чи то чоботи, чи кросівки, можна виділити окремі стилі та тенденції.

Про те, яке взуття буде на піку трендів у 2023 році, пише stylecaster. Модниці вже зараз можуть придивитися як мінімум до восьми актуальних пар взуття, починаючи від популярних завдяки Беллі Хадід кросівок і закінчуючи поверненням у моду високих чобіт на шпильці.

Туфлі Mary Janes повернулися у взуттєві тренди. Хоча колись цей стиль асоціювався лише з ультра-охайною модою та шкільною формою. Враховуючи, що стиль преппі набув нового дихання, то такі балетки знаходяться в центрі уваги колекцій 2023 року.

Туфлі Mary Janes залишаються в моді

Черевики на платформі вже багато років популярні, але нова тенденція — чоботи на вузьких підборах. У 2023 році елегантні чорні шкіряні чоботи на шпильці можуть увійти до списку взуттєвих must have.

Шпилька повертається

Балетки увірвалися на модну сцену цієї осені та залишаться актуальними у новому році. Важливо пам’ятати, що їх не потрібно стилізувати буквально. Балетки чудово виглядають з мішкуватими штанами карго або джинсами, а також з курткою-бомбером.

Балетки — дуже зручне взуття

Футбольні кросівки — топовий тренд, вам не обов’язково носити це взуття на заняття спортом, воно ідеально підходить для повсякденного неспортивного використання.

Кросівки — найуніверсальніше взуття

Металік також затримуватиметься у топі тенденцій нових сезонів. Особливо ефектно виглядають образи з високими чоботями сріблястого відтінку, до речі, досить універсального.

Блиск — один із майбутніх трендів

Спортивний стиль домінує, якщо говорити про взуттєві тренди. Так, у моду увійшли кросівки для бігу, ідеальні для тих, хто цінує комфорт.

Чудова пара кросівок на будь-яку погоду

Дизайнерський гумові чоботи – ще один майбутній тренд, покликаний зробити слідування трендам практичнішим.

Дизайнери почали створювати ексклюзивні гумові чоботи

Незвичайні підбори – найсміливіший тренд наступного року. Таке яскраве взуття, до слова, може доповнити святковий образ на Новий рік 2023.

Туфлі для найяскравіших особистостей

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомий модельєр Андре Тан назвав найстильніші чоботи для цієї зими.