Каскад як у Дженніфер Еністон і не тільки: стрижки, які повернулися в тренди (фото)
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Розповідаємо про б’юті-тренди, які знову повернулися у світ моди
Модні тенденції оновлюються щосезону. Якщо одна стрижка була в моді, наприклад, восени, то взимку в трендах займає місце інша модель, яка може повернутися в моду з минулих років. Такі собі "камбеки". Навіть новорічні укладки змінюються рік у рік, але зараз не про них.
Стиліст Катерина назвала найстильніші жіночі зачіски, стрижки та укладки, які точно актуальні вже зараз і продовжать бути такими на початку 2023 року. Візьміть на озброєння, щоб наступний похід до перукаря був дуже вдалим.
Каскад як із 90-х
Мідний відтінок
Недбалий пучок
Коротке, злегка скуйовджене волосся
Ефект мокрого волосся (прибране за плечі)
Розпущене волосся з двома тонкими кісками
Косий проділ і заколка
Х/б пов’язка
Раніше стилісти розповіли, які жіночі кардигани будуть актуальними у 2023 році. Вони ідеально підходять як верхній шар до повсякденних образів.