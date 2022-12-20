Каскад як у Дженніфер Еністон і не тільки: стрижки, які повернулися в тренди (фото)

Розповідаємо про б’юті-тренди, які знову повернулися у світ моди

Модні тенденції оновлюються щосезону. Якщо одна стрижка була в моді, наприклад, восени, то взимку в трендах займає місце інша модель, яка може повернутися в моду з минулих років. Такі собі "камбеки". Навіть новорічні укладки змінюються рік у рік, але зараз не про них.

Стиліст Катерина назвала найстильніші жіночі зачіски, стрижки та укладки, які точно актуальні вже зараз і продовжать бути такими на початку 2023 року. Візьміть на озброєння, щоб наступний похід до перукаря був дуже вдалим.

Каскад як із 90-х

Мідний відтінок

Недбалий пучок

Коротке, злегка скуйовджене волосся

Ефект мокрого волосся (прибране за плечі)

Розпущене волосся з двома тонкими кісками

Косий проділ і заколка

Х/б пов’язка

Раніше стилісти розповіли, які жіночі кардигани будуть актуальними у 2023 році. Вони ідеально підходять як верхній шар до повсякденних образів.