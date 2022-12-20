У чому стильно та модно зустріти Новий 2023 рік: топ-5 новорічних трендів (фото)

Стильні вбрання, які зроблять із вас королеву новорічної ночі

Новорічні свята вже "настають", а ви ще не визначилися зі своїм святковим вбранням? Не можете вибрати, адже не знаєте, що у тренді? Поспішаємо вам на допомогу і розповідаємо, у чому стильно зустріти Новий 2023 рік. Також відразу нагадаємо, що при виборі новорічного вбрання слід пам’ятати і про антитренди, які можуть геть-чисто зіпсувати ваш святковий образ.

Стиліст Мая Моржаретто на своїй сторінці в Інстаграм, де вона веде свій блог про моду, поділилася добіркою найстильніших та найактуальніших трендів новорічного вбрання. У таких образах ви будете неперевершеною.

У чому зустрічати Новий рік: топ-5 новорічних трендів

Блиск і паєтки. Найочевидніший тренд — так би мовити, новорічна класика. Вбрання в паєтках миттєво створять святковий настрій. Вибирайте моделі лаконічного крою.

Пір’я. Оздоблення пір’ям або окремий предмет повністю оформлений цим декором (топ, спідниця, сукня) — один із найгостріших трендів нового сезону. Такі образи виглядають ошатно та богемно.

Бахрома. Бахрома цього сезону скрізь — на одязі, на сумках та біжутерії. Особливо вона ефектно виглядає у вечірніх образах.

Прозорості та сітка. Тут усе просто: що прозоріше — то краще. Нижній шар під нарядом може заздрість від сміливості дівчини та випадку, починаючи від гарної спідньої білизни до сукні (топу) на тонких бретелях.

Прорізи в несподіваних місцях. Їх ще називають "Пікабу". Це декоративні прорізи у тканині. Тепер вони можуть бути скрізь: на грудях, з боків на талії, животі і т.д. Виглядає дуже пікантно.

Раніше стилісти розповіли, які штани особливі для святкових образів. Їх можна з упевненістю назвати ошатними.

Також ми писали, що про новорічне вбрання потрібно подбати вже зараз. Раніше було представлено добірку стильних, новорічних образів на різний бюджет та на будь-який смак.