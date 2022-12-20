Топ-10 витончених святкових суконь: ідеально підійдуть на Новий рік і не лише (фото)

Немає кращого варіанту вбрання для дівчини, ніж стильна сукня

У період свят часто потрібно бувати в гостях, відвідувати корпоративи, благодійні вечері чи урочисті вечори. Щоб завжди виглядати на висоті варто продумати свій святковий образ. Ви можете вибрати лише одну сукню, в якій зустрінете Новий рік 2023, а потім виходитиме в світ в іншу пору року.

Сукня – святковий та ошатний варіант, який ідеальний для святкових подій. У тренді не тільки паєтки і блиск, можна вибрати вишуканий шовк або атлас або ж віддати перевагу тонкому трикотажу, пише popsugar.

Коли ви не впевнені, який дрескод чи атмосфера буде на вечірці, наявність позачасової та елегантної вечірньої сукні у вашому розпорядженні може допомогти усунути необхідність у панічних покупках та послужить інвестиційною частиною вашого гардеробу на довгі роки. Кращі вечірні сукні бувають різних фасонів та довжин: від розкішних суконь до підлоги до бюджетних вечірніх суконь. Можна вибрати однотонний відтінок, який підкреслить колір шкіри, або нарядитися в принт.

Святкова мода не обмежує нас у виборі тканин. Придивіться до шифону чи шовку. Більш практичним варіантом буде фасон а-ля сукня-водолазка.

Максі довжина зараз у тренді

Шовк та атлас відмінно підійдуть для святкового образу

Можна вибрати сукню, яку можна носити і після свят

Якщо ж вам є куди носити розкішні образи, то в новорічні свята можна дозволити собі виглядати як принцеса, а то й королева. Вибирайте як лаконічні, але яскраві силуети, так і блискучі фактури.

Принт або однотонність – ваш вибір

Образи для справді особливих випадків

Раніше "Телеграф" розповідав, що при виборі образу на Новий рік 2023 року потрібно пам’ятати не тільки про модні тенденції. Важливо не вибрати сукню, яка вас зістарить.