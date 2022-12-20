Топ-10 витончених святкових суконь: ідеально підійдуть на Новий рік і не лише (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Немає кращого варіанту вбрання для дівчини, ніж стильна сукня
У період свят часто потрібно бувати в гостях, відвідувати корпоративи, благодійні вечері чи урочисті вечори. Щоб завжди виглядати на висоті варто продумати свій святковий образ. Ви можете вибрати лише одну сукню, в якій зустрінете Новий рік 2023, а потім виходитиме в світ в іншу пору року.
Сукня – святковий та ошатний варіант, який ідеальний для святкових подій. У тренді не тільки паєтки і блиск, можна вибрати вишуканий шовк або атлас або ж віддати перевагу тонкому трикотажу, пише popsugar.
Коли ви не впевнені, який дрескод чи атмосфера буде на вечірці, наявність позачасової та елегантної вечірньої сукні у вашому розпорядженні може допомогти усунути необхідність у панічних покупках та послужить інвестиційною частиною вашого гардеробу на довгі роки. Кращі вечірні сукні бувають різних фасонів та довжин: від розкішних суконь до підлоги до бюджетних вечірніх суконь. Можна вибрати однотонний відтінок, який підкреслить колір шкіри, або нарядитися в принт.
Святкова мода не обмежує нас у виборі тканин. Придивіться до шифону чи шовку. Більш практичним варіантом буде фасон а-ля сукня-водолазка.
Якщо ж вам є куди носити розкішні образи, то в новорічні свята можна дозволити собі виглядати як принцеса, а то й королева. Вибирайте як лаконічні, але яскраві силуети, так і блискучі фактури.
Раніше "Телеграф" розповідав, що при виборі образу на Новий рік 2023 року потрібно пам’ятати не тільки про модні тенденції. Важливо не вибрати сукню, яка вас зістарить.