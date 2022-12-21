Найгостріший тренд цієї зими: топ-7 стильних моделей дублянок (фото)

Одна з цих моделей обов’язково має бути у вашому гардеробі

Дублянка — це один із найстильніших і актуальних трендів верхнього одягу цього зимового сезону. При чому в моді дублянки як натуральні, так і штучні, різної довжини та забарвлення, що не може не тішити, адже це означає, що завдяки великому вибору кожна модниця зможе знайти щось своє.

Стиліст Мая Моржаретто у своєму модному блозі в Інстаграм поділилася добіркою із семи найстильніших варіантів теплих дублянок. Варто відзначити, що вибір досить великий.

Топ-7 модних дублянок на зиму 2022/2023

Класична — дублянки прямого крою до середини стегна або по коліно. Може бути карамельно-коричневого, кавового або бежевого кольору, мати контрастний комір, відвороти та накладні кишені. Така дублянка довгожитель у вашому гардеробі, оскільки вона довго не вийде з моди.

Максі — модна довжина верхніх виробів цього сезону — подовжена аж до максі. Це стосується не тільки дублянок, а й пальто та шуб. Вироби такої довжини виглядають шикарно та дорого.

Авіатор — ретро куртка, призначена для військових льотчиків — авіаторів початку XX століття, з деякими змінами, перекочувала спочатку в чоловічі, пізніше, в жіночі гардероби. Вона в моді вже не перший сезон та претендує залишитися там базою. Носіть таку куртку не тільки з джинсами та трикотажними брюками, а й на контрасті зі спідницями та модельними чоботями на підборах.

Укорочена — така модель, швидше, допоможе створити яскравий, модний образ цієї зими, ніж зігріти. Також красиво виглядає не тільки у спортивних образах із джинсами, а й зі спідницями та поверх сукні.

Оверсайз — силует оверсайз у моді вже багато сезонів і не збирається поки нас покидати, навпаки, зараз він стає гіпертрофованим. Такий верхній одяг зручний і під нього можна одягнути об’ємні светри та жакети.

Біла — дублянка у білому кольорі завжди виглядає елегантно та жіночно. У такому верхньому одязі будь-який повсякденний образ виглядатиме ошатно.

Кольорові – колір завжди врятує нас від зимової депресії та зарядить енергією. У моді як яскраві кольори дублянок (сині, зелені, червоні), так і пастельні.

Фантазійна – екстравагантні моделі, фантазії на тему дублянки – гострий тренд нового сезону. Наприклад, з блиском, асиметричні, з кольоровим хутром або пошиті з нестандартних матеріалів. З такими дублянками виходять ультрамодні образи на кшталт street style.

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